Falk M4 Datenblatt Wertung

© Archiv Falk M4

Das M4 von Falk lehrt die Konkurrenz das Fürchten. Denn der Verkaufspreis des kleinen hübschen Silberdings schont zwar den Geldbeutel, kann aber dank integrierten TMC-Empfängers Verkehrsmeldungen bei der Routenberechnung berücksichtigen. Das schaffen die anderen zu diesem Preis bislang nicht.Außerdem sind neben Bild- und Video-Betrachter, MP3-Player und Taschenrechner auch noch ein Übersetzer sowie vier Spiele an Bord. Damit nicht genug, bringt das M4 auch noch einen Reiseführer mit, der mittels etwas kärglich klingender Text-to-Speech-Software Informationen zu Shopping und Sehenswürdigkeiten zu Gehör bringt. Es liest dazu die zu den Sonderzielen gespeicherten Infos auf Wunsch vor.

Anzeige

© Archiv Eng: Das neue Design erinnert mit seinen Blautönen an die aktuelle Vista-Mode, die Tastatur wird auf dem kleinen Display doch arg winzig.

Während der Navigation hört man dem Falk wesentlich lieber zu, da seine Sprachausgabe hier sehr klar und gut verständlich klingt. Die Navigations-Ansagen sind einerseits sparsam gesetzt und ertönen reichlich früh, andererseits aber zuverlässig und klar formuliert. Die Bedienung der vielen Funktionen geht flott von der Hand, das Menü und seine Struktur sind sehr übersichtlich und sinnfällig gestaltet. Top ist auch die überarbeitete Sonderzielsuche. Durch das kompakte Design geht es auf dem kleinen 3,5-Zoll-Display allerdings etwas gedrängt zu, was auch bei der Kartendarstellung auffällt. Auch die vielen Zusatz-Infofelder und Schaltflächen pflastern die Karte arg zu.Doch die Zielführung klappte im Test ohne nennenswerte Fehler, überraschte mit einem Spurassistenten und führte auch überwiegend auf den besten Strecken. Kritikwürdig sind nur die ab und an zu langsam hinterher drehende Karte oder die zu nahe Zoomstufe bei langsamer Fahrt in der Stadt.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Falk S450 85,8% Die 199 Euro teure S-Klasse von Falk setzt auf bewährte Technik und Optik, dazu gibt's einen Reiseführer und zwei Jahre…

Testbericht Falk R 350 84,4% Anders als die Konkurrenz setzt Falk beim R 350 für 160 Euro weiterhin auf das kompakte 3,5-Zoll-Format. Testbericht Falk Flex 400 im Test 87,6% Das Falk Flex 400 betritt den Ring mit einer überarbeiteten Software. Reicht das, um gegen die starke Konkurrenz zu…

Testbericht Falk Neo 550 im Test 91,4% Das Neo 550 ist das neue Topmodell von Falk - trotzdem ist der Preis von 239 Euro so erfreulich tief wie die Leistungen… Testbericht Falk NEO 620 LMU im Test 87,0% Das Falk NEO 620 LMU ist der Preisschlager unter den Großdisplay-Navis. Leider merkt man das dem Gerät an mancher Stelle…