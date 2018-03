Falk N240L Datenblatt Wertung

© Archiv Falk N240L

© Archiv Der Bluetooth-Freisprecher des N240L lässt den User aufs Telefonbuch zugreifen und zeigt SMS-Nachrichten an.

Rein äußerlich gleicht das N240L seinem Vorgänger N220L: Ein recht wuchtiges, mattschwarzes Gehäuse fasst den 4,3 Zoll großen Screen ein. Die Software-Oberfläche wirkt frischer und farbenfroher. Struktur und Bebilderungen begreift man intuitiv. Bei der Zieleingabe kommten zwei Helfer zum Einsatz: Nicht mehr mögliche Lettern werden ausgeblendet, und schon nach dem ersten Buchstaben erscheint eine Liste mit Ortsvorschlägen. Wer die Tipperei leid ist aktiviert die Sprachsteuerung. In einem Dialog mit dem Navi gibt man Stadt, Straßennamen und Hausnummer an oder wählt Sonderziele aus. Die Sprachsteuerung und die Eingabe funktionieren selbst bei Nebengeräuschen sehr gut, Stadt und Straßennamen erkennt das System sehr genau. Eine Anlernprozedur ist nicht notwendig. Spitze!

© Archiv Die Route kann man sich Schritt für Schritt in Text- und Bildform anzeigen lassen.

Die Bluetooth-Freispreche ist recht umfangreich, denn sie holt sich das Telefonbuch vom Handy, und sogar SMS-Nachrichten kann man direkt auf dem Navi-Display lesen. Die Sprachqualität ist in beiden Richtungen gut. Einen MP3-Player besitzt das N240L auch. Weiterer großer Pluspunkt. Ausser TMC- verarbeitet das Falk auch die detaillierteren TMC-Pro-Meldungen.Hilfreich in der Kartenansicht ist der Spurassistent. Damit man sich leichter an Tempolimits hält, zeigen die Navis das aktuell geltende an. Geschwindigkeitsbeschränkte Straßen mied das N240L Durch die Stadt verlief auf der Optimalstrecke. Nicht nur die genaue Kartendarstellung hilft bei der Orientierung, sondern auch die ausführlichen Anweisungen der netten Navi-Stimme. Das Timing der Ansagen geht in Ordnung. Hin und wieder kommen sie einen Tick zu früh, dafür aber ausführlich und mit Zusatz-Infos wie "im Tunnel rechts halten". Straßennamen werden dank Text-to-Speech komplett ausgesprochen.

Video zum Falk N240L - klicken Sie hier!

