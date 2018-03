© Fantastical Fantastical, App, iPad

Pro Eingabe von Terminen und Aufgaben in natürlicher Sprache

Eingabe von Terminen und Aufgaben in natürlicher Sprache Monatsübersicht im Today-Widget mit Kalenderwochen

Monatsübersicht im Today-Widget mit Kalenderwochen erweiterte Tastatur zur schnellen Eingabe von Datum und Uhrzeit

erweiterte Tastatur zur schnellen Eingabe von Datum und Uhrzeit von anderen Apps ansprechbar

von anderen Apps ansprechbar Handoff mit Mac-Version Contra vergleichsweise hoher Preis

Wir haben Fantastical 2 im Test: Jeder Mac-Nutzer stolpert früher oder später über diese App - auf dem Mac hat die Geschichte von Fantastical vor einigen Jahren als Alternative zu dem noch immer etwas stiefmütterlich behandelten Kalender-Programm in OS X (früher: iCal) begonnen. Die Highlights waren schon immer die Eingabe von Terminen mit natürlicher Sprache und das außergewöhnlich gute Design - so ist es kein Zufall, dass "Fantastical 2" für den Mac soeben den "Apple Design Award" gewonnen hat.

Und was auf dem Mac funktioniert, brilliert unter iOS erst recht: Fantastical 2, separat für iPhone und iPad erhältlich, setzt in vielen Bereichen Maßstäbe für mobile Kalender-Apps. So ist das Feature, für das Fantastical bekannt ist, auch unterwegs verfügbar - wer mit Siri oder der Tastatur "Mittagessen mit Redaktion in Stuttgart am Freitag um 12" eingibt, erhält einen fertigen Termin, denn Fantastical erkennt Angaben in natürlicher Sprache.

Ebenfalls top ist das konfigurierbare Today-Widget für den schnellen Überblick über die am heutigen Tag anstehenden Termine. Fantastical geht aber noch einen Schritt weiter und ermöglicht die Anwahl jedes beliebigen Monats und Datums direkt im Widget - so braucht man die Kalender-App in vielen Fällen gar nicht extra aufzurufen. Letzteres kann sich aber trotzdem lohnen: Mit dem innovativen Dayticker kann man sowohl horizontal als auch vertikal schnell durch die Agenda scrollen und behält dabei die Übersicht.

© Fantastical Fantastical 2 unterstützt den Quermodus des iPhone 6 Plus.

Auf dem iPhone erreicht man per Swipe vom Dayticker nach unten die Monatsübersicht, durch Drehen ins Querformat die Wochenansicht - die auf dem iPhone 6 Plus noch mehr Komfort bietet, da dessen erweiterter Quermodus unterstützt wird.

Am iPad funktioniert der Wechsel zwischen Dayticker, Wochenansicht und Vollbildmodus ganz genau so, wobei man den aktuellen Monat in den ersten beiden Modi stets im Blick hat - mehr Übersicht geht kaum. Apropos mehr: Fantastical lässt sich von anderen Apps per X-Callback-URL ansprechen und ermöglicht so die Automation von Kalendereinträgen und -abfragen (mehr dazu in connect 4/2015). Insofern ist das etwas teure Kalender-Powerhouse jeden Cent wert.

