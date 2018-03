Bei der Scanner-App Faster Scan+ für iPhone und iPad ist der Name Programm: Dank Stapelverarbeitung schafft diese App bei Bedarf viel weg.

Faster Scan+

Preis: 2,69 Euro

Handhabung: 76%

Funktionalität: 60%

Gesamtwertung: 68%

Wer ein ganzes connect-iOS-Heft für den privaten Bedarf digitalisieren möchte, der braucht "Faster Scan+". Mit der App kann man in mehreren Arbeitsschritten zuerst alle Seiten einscannen und dann die Format- und Farbkorrekturen vornehmen.

Als einzige App der zuletzt von connect getesten Scanner-Apps erkennt und korrigiert sie auch gewölbte Seiten, wobei der Scan-Rand sich mit mehreren Ankerpunkten rund formt.

Das macht die App in der automatischen Erkennung recht gut, die Korrektur kann aber nicht verhindern, dass Textzeilen in solchen Dokumenten leicht wellig verlaufen. Das Ergebnis geht in Ordnung, allerdings haben die gespeicherten Seiten eine eher geringe Pixel-Auflösung.

Zwei Versionen für iPad und iPhone

Achtung, iPad- und iPhone-Besitzer: Faster Scan+ ist keine Universal-App, fürs Tablet kostet sie sogar 4,49 Euro. Die Gratisversionen bieten die meisten Features, können aber nur 20 Seiten abspeichern.

