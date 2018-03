Mit FDDB Extender zählen Android-Nutzer ganz locker Kalorien, behalten Gewicht und sportliche Aktivitäten im Auge. Wir haben die App, die es gratis und in einer kostenpflichtigen Pro-Version gibt, getestet.

© FDDB Extender FDDB Extender

FDDB Extender

Version: 1.4

Betriebssystem: iOS

Preis: Kostenlos

Download-Link: Gratis-Version

Die Website fddb.info ist die Anlaufstelle für Kalorienzähler und Ernährungsbewusste in Deutschland. Anders als viele fremdsprachige Portale kennt sie einfach die hierzulande üblichen Lebensmittel, Marken und Supermärkte. Diese Marktkenntnis erleichtert die Hürde, das Gegessene zu erfassen, enorm. Nach kostenloser Registrierung können Sie direkt loslegen und neben Nahrung auch Aktivitäten und Gewicht erfassen. So entsteht ein Diät-Tagebuch, das wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge beim Abnehmen hilfreich ist.

Funktioniert fddb.info auf dem PC oder Mac sehr gut, weist die Website bei der Bedienung auf dem Smartphone doch enorme Schwächen auf. Diese Lücken schließen Apps wie FoodDB für iOS oder das etwas jüngere, aber sehr gelungene FDDB Extender für Android. Wer fddb.info nutzt und ein Android-Smartphone in der Tasche hat, der kommt um diese App nicht herum. Im Folgenden zeigen wir sie Ihnen im Detail.

© FDDB Extender

FDDB Extender ist in einer Gratis-Version erhältlich und in einer 3,99 Euro teuren Pro-Version. Letztere ist werbefrei und bietet unter anderem auch Planungsfunktionen für Kalorien und Nährstoffe sowie zusätzliche Berichte.

© FDDB Extender

Über die Suchfunktion finden Sie rasch die gewünschten Lebensmittel. Von hier aus können Sie diese rasch in Ihr Ernährungstagebuch übernehmen. Die Recherche setzt aber eine Internet-Verbindung voraus.

FDDB Extender arbeitet als Benutzeroberfläche, die Daten stammen weiterhin von der Website fddb.info. Das ist aber nur ein kleiner Nachteil. Die Tatsache ...

© FDDB Extender

... dass Ihr Tagebuch und alle anderen Infos dadurch automatisch immer auf allen Geräten synchron ist, wiegt ihn unserer Meinung nach mehr als auf.

Die Erfahrung zeigt, dass sich die Nahrung vieler Menschen aus recht wenigen Lebensmitteln zusammensetzt. Dem kommt FDDB Extender insofern entgegen, als es die Funktionen "Favoriten" und "Listen" der fddb.info unterstützt. Favoriten sind Lesezeichen, die Sie für Ihre wichtigsten Lebensmittel setzen.

© FDDB Extender

So können Sie rasch dorthin zurückkehren. Listen eignen sich hingegen dazu, ganze Mahlzeiten abzuspeichern. Dann können Sie sie sehr schnell ins Tagebuch übernehmen.

Neben der Nahrung erfasst FDDB Extender auch sportliche Aktivitäten. fddb.info kennt zahlreiche Sportarten und in der App werden diese alle angezeigt. Einfach antippen, Dauer einstellen und auf "Speichern" drücken.

FDDB Extender zeigt in der Dashboard genannten Übersicht die wichtigsten Infos zum aktuellen Tagesgeschehen an. Hier sehen Sie auf einen Blick, wie viele Kalorien Sie bereits verbraucht haben und was Ihnen noch zur Verfügung steht.

Außerdem ermittelt FDDB anhand Ihrer Eingaben auch die Nährstoffverteilung. So können Sie - je nach persönlicher Präferenz - zum Beispiel den Fett- oder Kohlehydratanteil in Ihrer Nahrung genau im Blick behalten.

Über den Knopf links oben blenden Sie das Menü ein. Von hier aus gelangen Sie zu allen anderen Funktionen der App und zu den Einstellungen.

© FDDB Extender

In den Einstellungen können Sie zum Beispiel die dunkle Oberfläche der App aktivieren. Hier lassen sich auch Synchronisierungsintervalle für den Abgleich mit fddb.info festlegen.

