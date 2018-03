© Youmi Technologies FileMaster Screenshot

FileMaster

Version: 2.8

Betriebssystem: iOS und Android

Preis: kostenlos

Download-Links: iTunes, Google Play

Systembasis & Handhabung: 40 von 50 Punkten

Funktionalität: 30 von 50 Punkten

Gesamturteil: Befriedigend (70 von 100 Punkten)

FileMaster macht alles richtig. Sie bietet viele Funktionen, die akkurat und ordentlich in der App verpackt sind. Dabei legten die Entwickler großen Wert auf die Übersicht. In der Startansicht sind die Dateien in Bilder, Videos, Musik und Dokumente unterteilt. Zusätzlich bietet die Android-Version die Option, bequem die SD-Karte, den Telefonspeicher oder eigene Favoriten zu durchstöbern.

Um seine Ordner mit Dateien zu füllen, ist es möglich Ordner und Textdateien zu erstellen, die man dann gleich mit dem integrierten Texteditor bearbeiten kann. Investiert man 3,59 Euro, erhält man zusätzliche praktische Features. Diese sind allerdings nur in der Android-Version verfügbar, die iOS-Version gibt's nur als Freeware.

To-do-Listen-Apps: Aufgabenplaner im Test

Unter anderem besitzt man einen Papierkorb und kann mit der App seine SD-Karte analysieren lassen. Außerdem besitzt FileMaster einen Cache-Reiniger und die Möglichkeit Apps zu deinstallieren. Diese Funktionen ersetzen andere Apps und erleichtern die Bedienung des Speicher-Managements. Mittels der Safe Box ist es möglich seine Dateien in einem durch Passwort geschützen Ordner zu lagern.

© Youmi Technologies

Zum Thema Privatsphäre bietet die iOS Version eine gute Alternative - die Möglichkeit seien Dateien zu verstecken und die ganze App mit einem Passwort oder mit einer Anmeldung, die einen Benutzernamen verlangt, zu sichern. Die Einbindung von den verschiedenen Cloud Speichern ist vorhanden, allerdings ist diese begrenzt. Unter iOS ist es nur möglich Dropbox einzubauen. Während man in Android noch SkyDrive, Google Drive und Box nutzen kann. Insgesamt liegt FileMaster eindeutig an der Spitze der von uns getetesten Dateimanager-Apps und verdient sich eine klare Kaufempfehlung.

