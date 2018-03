Finite Elemente Hohrizontal 51 im Praxistest

© Finite Elemente Finite Elemente Hohrizontal 51

Für die Montage liegt dem Sounddock der anderen Art eine massive Stahlhalterung bei. Zudem sind aktuell gleich sieben verschiedene Varianten in Hochglanzlack und Holzfurnier erhältlich. So lässt sich das Board in nahezu jede Umgebung wie Küche, Bad oder Wohnraum optisch passend einbinden.

© Archiv

Bestückt ist das Hohrizontal 51 auf der Front mit zwei kleinen Breitbändern und insgesamt vier Tieftönern auf der Unterseite. Angetrieben wird diese Einheit von einem Verstärker mit 2 x 50 Watt.

Beim Soundcheck überraschte die bis mittlere Lautstärken sehr ausgewogene, tendenziell eher helle Klangvorstellung; Hip-Hop-taugliche Tiefbässe darf der Nutzer des Soundboards nicht erwarten. Das Hohrizontal 51 ist ein innovatives System, das allerdings seinen Preis hat. Der liegt je nach Material zwischen 548 und 698 Euro.

