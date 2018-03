Flinkster ist nicht nur der größte gewerbliche Carsharer in Deutschland, sondern liefert zumindest unter iOS im Test auch die beste App.

Flinkster

Flinkster ist flächendeckend in ganz Deutschland aktiv und kooperiert außerdem mit zahlreichen regionalen Anbietern wie Book-n-drive oder Multicity: Ausgerechnet die Deutsche Bahn ist mit ihrer Carsharing-Tochter nach Nutzerzahlen klarer Marktführer in Sachen Leihwagen.

Flinkster hat auch die insgesamt beste App am Start, jedenfalls auf iOS. Die Gestaltung ist zwar eher schlicht und die Struktur etwas unübersichtlich, aber die App lässt sich trotzdem gut und schnell bedienen. Vor allem aber überzeugt Flinkster mit den meisten Funktionen. Umfassende Suchen, Darstellung der Suchergebnisse in einer Karte, ausführliche Infos über Fahrzeugausstattung und Buchungskosten - und dazu kommt eine detaillierte Übersicht, die zeigt, wann das angefragte Fahrzeug verfügbar ist. Die Buchung ist einfach, eine Buchungsbestätigung per Mail und SMS selbstverständlich. Man kann einen Buchungstext für die Rechnung eingeben und hat alle Reservierungen und abgeschlossenen Fahrten im Blick, inklusive einer Kostenaufstellung. Sogar die vollständige Preisliste ist über die App einsehbar.

Bei der Android-Version ist die Programmierung leider schiefgegangen: Hier können Buchungen nicht mehr bearbeitet (also verlängert oder storniert) werden, und auch die bevorzugte Mietstation ist nicht ansteuerbar - die App stürzte im Test jedesmal ab. So ist Flinkster auf Android leider nicht der Hit.

Das Angebot

Carsharing-Typ : Stationär

: Stationär Einsatzart: Kurzstrecke, Langstrecke

Kurzstrecke, Langstrecke Städte: > 140

> 140 Fahrzeuge: > 2800

> 2800 Kosten: Anmeldegebühr 50 Euro (für Bahncard-Inhaber kostenlos); zwei Tarifmodelle mit und ohne Monatsgebühr; Stunden- und Kilometerpreis; Tagespreis

Anmeldegebühr 50 Euro (für Bahncard-Inhaber kostenlos); zwei Tarifmodelle mit und ohne Monatsgebühr; Stunden- und Kilometerpreis; Tagespreis Beispiel: 1 Std. inkl. 5 km = 5,90 Euro; 4 Std. inkl 20 km = 23,60 Euro

1 Std. inkl. 5 km = 5,90 Euro; 4 Std. inkl 20 km = 23,60 Euro Buchung: App, online, telefonisch

App, online, telefonisch Web : www.flinkster.de

: www.flinkster.de Test: in Stuttgart

