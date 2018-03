© FlixBus FlixBus App im Test

Die App FlixBus bietet neben dem innerdeutschen Fernbusnetz auch Verbindungen etwa nach Italien, Schweden und in die Niederlande an. Dazu ist die Kooperation mit MeinFernbus mittlerweile so weit fortgeschritten, dass in den Apps der bisherigen Konkurrenten sämtliche Verbindungen beider Anbieter buchbar sind. Die Apps unterscheiden sich jedoch weiterhin, und "FlixBus" schneidet hier eindeutig besser ab.

Die App ist relativ aufwendig, funktional und sehr übersichtlich gestaltet. Bei der Android-Version wurde zugunsten des Menüs in der Sidebar auf einen Home-Bildschirm mit Auswahlmenü verzichtet. Es gibt also kleine Gestaltungsunterschiede, die Benutzerführung läuft jedoch identisch. Bedienen lässt sich alles gut, FlixBus führt bequem und übersichtlich durch Verbindungssuche, Buchung und Bezahlvorgang. Die gebuchten Tickets sind in der App gespeichert, sogar unsere alten MeinFernbus-Tickets wurden beim Test importiert.

Flix Bus

Version: 1.5 (iOS), 1.5.1 (Android)

Preis: kostenlos (iOS), kostenlos (Android)

Download-Link: iTunes , Google Play

Systembasis & Handhabung: 44 von 50 Pkt. (iOS), 45 von 50 (Android)

Funktionalität: 38 von 50 (iOS), 40 von 50 (Android)

Gesamturteil: 82 von 100, gut (iOS), 85 von 100, gut (Android)

Leider sind der Aktualisierung und der Anpassung der App an "MeinFernbus" einige praktische Features zum Opfer gefallen, zum Beispiel die automatische Übernahme der Personenangaben aus dem FlixBus-Nutzerkonto bei der Buchung. Irgendwie lustig war dagegen, dass bei einer gebuchten Fahrt auf Android die falsche Karte zur Haltestelle angezeigt wurde: Neßmersiel (Kreis Aurich) statt Stuttgart/Flughafen! Auch der Testsieger ist eben nicht perfekt.

Pro

+ einfache Bedienung

+ sehr gute Features

+ gute Gestaltung

+ Hotline, Fundbüro

+ Klimaschutzabgabe

+ kostenlos

Contra

- seit Aktualisierung kein vollständiges Nutzerkonto mehr

