Focal Chorus 706 V Datenblatt

© Archiv

Focal hat seiner Chorus-V-Serie ein markantes "New-edge-Design" auf den Weg gegeben. Eigentlich handelt es sich dabei um zwei Serien: Die 700er sind rundum in Holzoptik gehalten, die 800er glänzen zusätzlich mit Acryloberflächen. Bei den Kompakten kann der frankophile Hörer wählen: Die 806 V glänzt, kostet dafür einige Euro mehr als die 706 V - bei identischen Treibergrößen. Apropos Treiber: Technisch lassen die Focalisten nichts anbrennen, der Tieftöner aus Polyglaß ist mit 17 Zentimetern für eine Kompaktbox ausreichend dimensioniert.

© Archiv Focal-Inverskalotte, ohne Sicke schwimmend gelagert. Die Prägung macht sie stabil.

Die Hochtönermembran aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung ist wie bei den teuersten Focal-Modellen invers gebogen und wird von einer nur 19 Millimeter kleinen Schwingspule angetrieben. Ihre starke Membranzresonanz liegt mit 23 Kilohertz außerhalb des Hörbereichs.

Die Hochtonabstimmung erinnerte deutlich an die fast doppelt so teure, aber noch erwachsenere 807 V. Insbesondere bei kleinen Jazz-Besetzungen wie Yuri Honings "Sequel" (Jazz In Motion) konnte die Focal begeistern. Klassischen Stimmen dagegen gab sie eine übertriebene Portion Schmelz hinzu, den Streichern auf der aktuellen "AUDIO Pure Music"-CD (Sennheiser, auf diesem Heft) sozusagen eine Extralage Kolophonium: bei kurzen Hörsessions beeindruckend, für entspannende Hintergrundberieselung nicht so sehr geeignet.

Focal Chorus 706 V

Hersteller Focal Preis 470.00 € Wertung 68.0 Punkte Testverfahren 1.0

