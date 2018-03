Focal Chorus 836 V Datenblatt

Ein knappes Jahr ist es nun her, dass die französische Edelmarke Focal ihre Chorus-Linie technisch und optisch aufpoliert hat. Auch das Spitzenmodell, die 836 V, wartet mit den bekannten Zutaten auf, die aber nach dem Motto "Viel hilft viel" gleich mehrfach verbaut werden. So füllen drei Polyglass-Tieftöner der 18-Zentimeter-Klasse neben Mittel- und Hochtöner die Schallwand fast komplett aus.

Damit nicht genug, auch drei Reflexrohre unterstützen diese Armada, eines davon endet unsichtbar in der Sockel-Konstruktion. Durch diese Anordnung schlagen die Focal-Entwickler mehrere Fliegen mit einer Klappe: Der effektive Rohrdurchmesser kann hoch gehalten werden, so vermeidet man besonders Kompressionseffekte. Gleichzeitig wird der Einsatzbereich der Reflexe größer, was bessere Entlastung der Tieftöner verspricht; und die räumlich getrennte Anordnung der Reflexe soll auch noch positiv auf die Anregung der Raumresonanzen wirken.

© Foto: H.Härle Trickreiche Bassreflex-Abstimmung

Die vermeintliche Bass-Materialschlacht entlastet den Mitteltöner gleichen Durchmessers - er hat fundamental andere elektrische und mechanische Parameter, was ihn für den Einsatz auch bei schnellen Mitteltonbewegungen prädestiniert. Der Hochtöner wiederum, aus der bewährten Alu-Magnesium-Legierung, übernimmt erst bei vergleichsweise hohen 3000 Hertz. Die Franzosen wollen einfach sicher sein, dass das Spitzenmodell auch völlig unvernünftige Lautstärken ohne einen hörbaren Hauch Klirr reproduziert - bei tieferen Trennungen hätte ge-nau diese Gefahr bestanden.Das Design ist Wagnis und Alleinstellung zugleich, etwa die kantigen "V"-Formen, die immer wieder als Charakteristikum der 800er auftauchen, oder die hochglänzende Acryl-Kopfplatte. Das setzt sie in puncto Wertigkeit von der schlichteren 700-V-Serie ab - und bringt einen Hauch der teuren Electra-Modelle ins Wohnzimmer.

Hörtest

Beim Hörtest hielt es die Focal buchstäblich nicht lange auf den Spikes: Sie spielte wie ein großes Filmorchester, das von Elvis Presley bis Mozart der Musik immer einen eigenen Breitwand-Sound voller Glanz und Gloria beimischte. Besonders bei dynamisch explosiven, nicht gar zu hellen Rock- und Jazz-Scheiben strahlten die Gesichter der AUDIO-Redakteure. Die Art- und Hardrock-Virtuosen von Dream Theater legten bei "Images And Words" los wie die Feuerwehr. Auch der Kick in die Magengrube war der Focal nicht fremd, angesichts ihrer schmalen Erscheinung schob sie ordentliche Wellen in den Hörraum.

