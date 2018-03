Focal Spirit One im Test

Der Focal Spirit One ist mit einer Impedanz von 32 Ohm ganz bewusst auch für den Outdoor-Betrieb konstruiert. Der Test verrät, ob der Klang des On-Ear-Kopfhörers überzeugen kann.

© Hersteller/Archiv Focal Spirit One

Der französische Hersteller Focal kann auf eine lange Geschichte im Boxenbau zurückblicken. Was mit einem kleinen Zwei-Mann-Betrieb zu Beginn der 80er Jahre anfing, entwickelte sich schnell zu einer der renomiertesten französischen HiFi-Firmen - auch im Studiobereich übrigens. Mit dem rund 200 Euro teuren Spirit One betritt Focal nun Neuland und versucht, auch in der Kopfhörerwelt Fuß zu fassen.

Focal Spirit One: Verarbeitung

Und weil man bei der Produktpremiere schließlich beste Eindrücke hinterlassen möchte, ist der Spirit One auch penibelst verarbeitet. Dank seiner Edelstahlteile wirkt er sogar geradezu edel - von Spielzeugflair trotz des relativ günstigen Preises also absolut keine Spur.

Der eigentliche Clou ist die extrem aufwendige Konstruktion des Hörers: Verschiedene technische Tricks sollen zu einer passiven Minderung des Außenlärms von bis zu 18dB (!) führen. Ermöglichen soll das zum einen eine angepasste Form der Hörermuscheln, die zusätzlich isolierend wirken - und zudem ein raffinierter Kopfbügelaufbau: Durch zwei seitliche Gelenke drückt sich der Spirit One nicht nur wie üblich von oben an den Kopf, sondern auch von der Seite an die Ohren. Eine pfiffige Idee - allerdings dürften Brillenträger je nach Art des Gestells daher einen erhöhten Druck verspüren.

Focal Spirit One: Klang

Tatsächlich zeigte der Focal während des Hörtests einen verblüffenden Isolationseffekt, der zu einer deutlichen Reduzierung des Außenlärms führte. Da nimmt man als HiFi-Fan mit Nasenfahrrad auch weniger Tragekomfort in Kauf - zumal der Spirit One mit seinen 40-mm-Treibern herrlich hochauflösend spielte.

Kaufberatung: On-Ear-Kopfhörer im Test

Mit angenehmer Frische waren feinste Details (etwa das Geräusch der laufenden Tonbandmaschine auf Aloe Blaccs "I Need A Dollar") zu hören. Doch trotz dieser Detailfülle konnte man über den Focal stundenlang entspannt Musik hören, ohne sich überfordert zu fühlen. Ebenfalls sehr schön: der volle, warm tönende Bass, der basslastiger Musik eine ordentliche Spielfreude einhauchte.

