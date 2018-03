Fostex TH-900 im Test

© Hersteller/Archiv Fostex TH-900

Pro Neutraler, sehr spielfreudiger Klang

Neutraler, sehr spielfreudiger Klang Extrem hohe Verarbeitungsqualität

Extrem hohe Verarbeitungsqualität Sehr guter Tragekomfort Contra Kabel nicht steckbar

Anzeige

Verarbeitungsqualität wird im Land der aufgehenden Sonne ganz groß geschrieben. Man betrachte nur einmal die Hörermuscheln: Deren Gehäuse besteht beim rund 1.700 teuren TH-900 aus japanischer Zierkirschen-Birke, wird in mühseliger Handarbeit mit Silberfolie veredelt und anschließend mit traditionellem "Urushi"-Lack versiegelt.

Nach Einsetzen der aus Platin hergestellten Fostex-Logos wird die Oberfläche schließlich in vielen Arbeitsschritten per Hand auf Hochglanz poliert und für die lange Trocknungszeit vorbereitet. Sind die Gehäuseschalen für den nächsten Arbeitsschritt bereit, gesellen sich die Verkabelung und die großen 50-mm-Treiber hinzu.

Ein Neodym-Magnet sorgt für eine Feldstärke von ungefähr 1,5 Tesla, was einen enorm großen Wirkungsgrad ergeben soll. Last but not least kommt feinstes Leder für die auswechselbaren Ohrpolster und für den Kopfbügel zum Einsatz. Letzterer ist erstaunlich flexibel - beides zusammen führt zu einem schlicht hervorragenden Tragekomfort. Prachtvoll ist auch das hochwertige, stoffummantelte Verbindungskabel, über das der TH-900 mit Signalen gefüttert wird.

Fostex TH-900: Klang

Die 50-mm-Membrane lieferten etwa bei Joan Armatradings "Close To Me" ("Starlight") einen beachtlichen Tiefbass. Die Bassdrum drückte satt, und das virtuose Begleitspiel der Bassgitarre tönte präzise und natürlich.

Kaufberatung: On-Ear-Kopfhörer im Test

Die Becken, die mit anderen Hörern schon mal etwas schroff klingen können, wirkten dank eines seidigen Hochtons angenehm weich. Klangeffekte wie Hallfahnen gab der Fostex bei "Summer Kisses" vom selben Album akkurat wieder und glänzte zudem mit einer realistischen Abbildung der Bühne.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony MDR-1A im Test Der Sony MDR-1A eignet sich als geschlossener Kopfhörer für den mobilen Einsatz. Wie der dezent designte On-Ear-Kopfhörer klingt, haben wir getestet.

On-Ear-Kopfhörer Panasonic RP-HD10 im Test Der Panasonic RP-HD10 glänzt mit hohem Tragekomfort und Hightech-Treibern. Wie die sich auf den Klang des On-Ear-Kopfhörers auswirken, zeigt der Test. On-Ear-Kopfhörer Philips Fidelio X2 im Test Philips spendiert seinem ersten Kopfhörer Fidelio X1 einen Nachfolger. Audio hat den offen konstruierten On-Ear-Kopfhörer Philips Fidelio X2 getestet.…

On-Ear-Kopfhörer Grado SR325e im Test Die große Ohrkapsel des Grado SR325e soll Resonanzen verhindern. Wie klingt der offene Kopfhörer im Test? HD-Player und Kopfhörer Astell&Kern AK Junior und B&O Beoplay H6 im Test 85,0% Manchmal kreiert der Zufall die besten HiFi-Anlagen. Zum Beispiel: HD-Porti Astell&Kern AK Junior zusammen mit Kopfhörer…