Fostex TH610 im Test

Das fällt auf den ersten Blick auf: Hier kommt wahre Natur ins Wohnzimmer, denn die Ohrkapseln des Fostex TH610 bestehen aus echtem Holz. Genauer gesagt aus Holz vom Schwarznussbaum, der in den USA wächst. Das praktisch unbearbeitete, nur mit einer feinen, matten Oberflächenpolitur versehene Material fasst sich angenehm an und verströmt einen dezenten Duft. Wunderbar.​

Hier geht es nicht nur ums Hören, hier werden alle Sinne angesprochen. Nicht grell, sondern behutsam und zurückhaltend. Und das bleibt so, wenn man sich den TH610 auf den Kopf setzt. Der breite Bügel ist stabil, die Innenseite komplett gepolstert, er bleibt schlank und trägt nicht auf. Die Ohrkapseln lassen sich um rund 4 Zentimeter pro Seite verstellen, was auch für größere Köpfe reicht. Die Ohrmuscheln sind mit angenehm weichen Proteinmaterial bezogen, das sich ganz ähnlich wie Leder anfühlt. Auch bei längerem Tragen bleiben die Muscheln stets bequem.​

Schon bei den ersten Takten von Chris Jones „No Sanctuary Here“ zeigte sich, dass hier ein Naturbursche daherkommt, ein sanfter Bär, der auch mal kräftig zupacken kann. Wärme ist das Stichwort: Akustische Gitarrenmusik, beispielsweise Carrie Newcomers „There Is A Tree“ floss so samtig aus den Hörmuscheln, wie wir es bislang nur selten vernehmen konnten. Natur pur!

Fazit

Holz als Material der Ohrkapseln – diese Idee ist nicht neu, aber Fostex hat sie mit dem TH610 top umgesetzt. Von der ersten Sekunde an hat mich dieser Kopfhörer fasziniert, und da hatte ich ihn erst einmal nur in der Hand gehalten. Sein Klang überzeugte mich dann vollends: Der TH610 spielte sich direkt in mein Herz. Besonders, wenn es um akustische Musik geht, fährt er zur Höchstform auf. Wer in warmen, tiefen Klangsphären schwelgen möchte, der liegt hier richtig.

