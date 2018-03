Fujitsu Siemens Amilo Pro V8210 V4Y Datenblatt

Die Bezeichnung "Value for You", oder kurz V4Y, steht bei Fujitsu Siemens für besonders günstige Versionen einzelner Notebook-Modelle. connect orderte für den Test zusätzlich eine Speichererweiterung auf 1 Gigabyte. So ausgestattet gehört das Amilo Pro V8210 V4Y zu den leistungstarken Geräten, obwohl sein Core-Duo-Prozessor mit 1,66 Gigahertz vergleichsweise langsam getaktet ist.

Vier Stunden Strom im Office-Betrieb

Auch in der Handlichkeit schlägt sich das V8210 gut: Mit einem durchschnittlichen Gewicht von 2728 Gramm ist es für die ein Gerät mit 15,4-Zoll-Display schön kompakt. Erstaunlich: Im kleinen Gehäuse baut Fujitsu Siemens einen recht ausdauernden Akku ein - über vier Stunden Betrieb im Office-Einsatz und rund drei Stunden während der Wiedergabe von DVDs sind für ein Notebook mit großem Display schon ein Wort. Die gebotene Desktop-Fläche muss schließlich adäquat beleuchtet werden. connect wählt für die Messungen praxisgerechte 100 cd/m2, in sehr hellen Räumen würde man sich aber etwas mehr als die vom Amilo gebotenen maximalen 131 cd/m2 wünschen. Genau richtig gewählt ist die Display-Auflösung von 1280 x 800 Pixeln, die viel Arbeitsplatz bietet, ohne Details gar zu klein darzustellen. Kaum Wünsche offen bleiben auch bei der Schnittstellen-Ausstattung: Neben den üblichen Standards, zu denen gleich vier der nützlichen USB-Ports zählen, bietet das V8210 diversen Speicherkarten Zugang und stellt mit Bluetooth und IrDA gleich zwei drahtlose Verbindungen zu Mobiltelefonen und anderen Gerätschaften zur Verfügung. Großes Lob verdient nicht zuletzt der sehr leise laufende Lüfter.

