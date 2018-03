Fujitsu Siemens Lifebook S6420 Datenblatt

© Archiv Testbericht Fujitsu Siemens Lifebook S6420

Integriertes UMTS-Modul

Integriertes UMTS-Modul Nur analoger Display-Ausgang Akku 80,4%

Wer das mit großem Bedauern sieht und über das nötige Kleingeld verfügt, der findet in der 13,3-Zoll-Klasse eine beachtenswerte Alternative. Vom Gewicht liegen diese echten Notebooks im Schnitt um 200 bis 400 Gramm höher als 10-Zoll-Netbooks, doch dafür bringen sie gleich eine ganze Reihe an Vorteilen mit.

Etwa Tastaturen mit dem auch bei Desktop-Keyboards üblichen 19-Millimeter-Raster, das besonders gut bei Blindschreibern ankommt. Oder Displays mit der für großzügige Internetseiten nötigen horizontalen Auflösung von 1.280 Pixeln und mehr. Doch im praxisgerechteren Mensch-Maschine-Interface liegt natürlich nicht der einzige Luxus, der eine Investition ab 1.800 Euro rechtfertigt.

So hat das Fujitsu Siemens Lifebook S6420, das als Value-For-You-Modell für 1.899 Euro mittlerweile sogar einen 2,53-Gigahertz- Core-2-Duo-Prozessor (Testgerät: 2,4 GHz) besitzt, zum Beispiel ein integriertes UMTS-Modul als Bonus zu bieten. Ihren Dienst in puncto Darstellung versieht die stromsparende Chipsatzgrafik GMA X4500 von Intel um.

© Fotos: Peter Fenyvesi Das optische Laufwerk sitzt in einem auch für Zusatzakkus nutzbaren Steckplatz

Nur analoger Display-Ausgang

Positiv: Die im Business-Alltag vorkommenden Aufgaben Office, Internet, Photo- respektive Video-Bearbeitung lassen sich mit der von den meisten deutlich größeren Notebooks gewohnten Geschwindigkeit abarbeiten.

Einen HDMI-Ausgang zur digitalen Ansteuerung von Displays oder von Fernsehern besitzt das Lifebook S6420 nicht. Es bietet zwar einen DVD-Leser und -Brenner für alle gängigen Formate, doch ausgeben kann man die Bilder nur auf analogem Weg über die VGA-Schnittstelle. Bei der Festplattenkapazität stehen dem Fujitsu-Siemens-Gerät knapp 150 Gigabyte zur Verfügung. Das Display hat eine Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten.

Ratgeber: Das sind Ultrabooks

An Schnittstellen verfügt es über drei USB-Anschlüsse und Firewire; ansonsten setzt das Fujitsu Siemens auf etablierte Standards und hat einen PC-Card-Slot und sogar eine Infrarot-Schnittstelle nach IrDA-Standard an Bord - praktisch, wenn man älteres Zubehör weiterbenutzen will; selbst Zubehör für den moderneren ExpressCard-Slot kommt meist mit PC-Card-Adapter daher.

© Archiv Fit for Funk: Die SIM-Karte zum UMTS-Modul findet im Akkuschacht ihren Steckplatz

UMTS-Modem schon eingebaut

Den neuen Erweiterungsstandard etwa für UMTS-Datenübertragungskarten hat das Lifebook indes nicht nötig, ein UMTS-Modem hat es schon eingebaut. Daneben unterstützt es WLAN bis zur Draft-N-Variante, per Bluetooth kann es hingegen nicht funken.

Die spritzwassergeschützte Tastatur gibt beim Arbeiten ein gutes Gefühl; nur in der Mitte um die Buchstaben G und H biegt sie sich unter Druck etwas zu stark durch. Was Lautstärke und Einsatzhäufigkeit des Lüfters angeht, so ist es nicht völlig geräuschlos, ein echter Unruhestifterist es aber auch nicht.

Ratgeber: Neue Ultrabooks

Stehvermögen hat das Fujitsu Siemens mit rund dreieinhalb Stunden Laufzeit nicht sonderlich viel, was an absoluten Maßstäben gemessen aber immer noch überdurchschnittlich ist.

Fazit: Konditionell kann das Fujitsu Siemens Lifebook S6420 nicht mit den besten seiner Zunft mithalten, auch in der immer noch sehr guten Handlichkeit liegt es zurück. Doch mit spürbar guten Ausstattungs- und Leistungswerten hinterlässt es nicht zuletzt aufgrund des integrierten UMTS-Modems einen guten Gesamteindruck.

FUJITSU Lifebook S6420

Hersteller FUJITSU Preis 1599.00 ? Wertung 402.0 Punkte Testverfahren 1.0

