Funkwerk Dabendorf Audio Blue Advanced Datenblatt

Allerdings ist das auf dem kleinen Display ein eingeschränkt verkehrssicheres Unterfangen. Überhaupt ist das Wühlen im Menü nichts für die Autobahn, da Display und Fernbedienung eine Einheit bilden, die sich entweder gut bedienbar oder gut ablesbar montieren lässt. Alltägliche Handgriffe wie die Aktivierung der Sprachsteuerung sind aber bequem mit einem Tastendruck erledigt. Die Sprachsteuerung funktioniert zuverlässig, allerdings sollte man beim Diktieren von Nummern nicht nuscheln - sonst versteht das Kit einen schon mal falsch.

Rundweg sehr gut sind die Übertragungseigenschaften. Insbesondere die Temporesistenz der Audio Blue hat die Tester überzeugt: Abgesehen von den etwas erhöhten Nebengeräuschen war kaum ein Unterschied zu hören, ob man durch eine Zone 30 zuckelte oder mit knapp 180 über den Autobahnasphalt donnerte. Vor allem im Festnetz staunte Hörtest-Kollege Stauch Bauklötze: >>Du rufst mich doch direkt vom Handy an, oder?<< Mitnichten. Nur im Auto bemängelten die Tester den leicht topfigen Klang, der aber von den angeschlossenen Lautsprechern abhängt - sind die gut, tönt auch die Audio Blue ordentlich durch den Innenraum. Denn das Car-Kit bringt keinen eigenen Lautsprecher mit, sondern wird mittels Umschaltrelais in einen Lautsprecherkanal eingeschleift. Alles in allem eine reife Leistung.

Funkwerk Dabendorf Audio Blue Advanced

Hersteller Funkwerk Dabendorf Preis 199.00 € Wertung 418.0 Punkte Testverfahren 1.0

