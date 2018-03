Testbericht

Funkwerk Dabendorf EGO Cup

von Florian Stein , Redaktion connect , Sebastian Stoll

Das Prinzip der EGOCup ist einfach wie genial: Da heute nahezu jedes Auto einen Becherhalter besitzt, wird sie mit ihrem speziellen Sockel einfach in selbigen hineingesteckt. Das Mikro sitzt direkt am Freispecher, benötigt also kein Extra-Kabel. Nur die Stromversorgung muss mittels Zigarettenanzünder-Stecker hergestellt werden.