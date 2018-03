Mit dem Galaxy Note 4 will Samsung die Phablet-Krone zurückerobern und treibt dazu den Funktionsumfang in ungeahnte Höhen. Der Test zeigt, ob der Plan aufgeht.

Mit dem hier getesteten Galaxy Note 4 für stramme 769 Euro gehen die beliebten Galaxy-Note-Phablets mit dem integrierten Bedienstift S Pen bereits in die vierte Generation. Der Generationswechsel ist diesmal nicht nur zu sehen, sondern auch deutlich zu spüren, denn genau wie das Galaxy Alpha (Test) besitzt auch das Galaxy Note 4 nun einen eleganten Metallrahmen.

Dieser ist bei unserem Testgerät in mattem Weiß gehalten und wird von einer chromfarbenen Anfasung umrandet. Folglich liegt das Note 4 sehr angenehm in der Hand. Obwohl es also zum Teil aus Metall besteht, ist es mit 176 Gramm nur 8 Gramm schwerer als der ähnlich große Vorgänger Galaxy Note 3 (Test), der rein aus Kunststoff gefertigt war. Anders als beim Smartphone-Topstar der Koreaner, dem Galaxy S5 (Test), ist das Gehäuse des Note 4 allerdings weder staub- noch wasserdicht.

Großer Akku mit Turbolader

Vom Vorgänger bekannt ist die abnehmbare Kunststoffrückseite in Lederoptik, unter der sich nun ein Akku mit satten 3220 mAh sowie die Slots für die Micro-SIM- und die Micro-SD-Speicherkarte befinden. Der Energieriegel lässt sich über das mitgelieferte und besonders potente Netzteil deutlich schneller laden als der des Vorgängers. Samsung spricht hier von etwa 30 Prozent Zeitersparnis, bis der Akku geladen ist. Das ist ein Trumpf im Zeitalter der Smartphone-Dauernutzung.

Insgesamt wirkt das Samsung Galaxy Note 4 äußerlich deutlich erwachsener und hochwertiger als seine Vorgänger. Die Verarbeitung ist wie von Samsung gewohnt top. Hier wackelt und knarzt einfach nichts. Das Display des Galaxy Note 4 ist genauso groß wie beim Note 3, es misst also stattliche 5,7 Zoll in der Diagonalen. Diese Größe hat sich als geeignet erwiesen, denn so bleibt das Phablet immer noch handlich, wenngleich es logischerweise nicht mehr mit einer Hand zu bedienen ist.

Die Auflösung der OLEDAnzeige hat Samsung auf 1440 x 2560 Pixel erhöht, sodass der Screen eine enorm feine Pixeldichte von 519 ppi erreicht. Noch wichtiger als das Mehr an Auflösung ist aber die Helligkeit der Anzeige, die mit 337 cd/m2 bei vollflächiger und starken 374 cd/ m2 bei kleinflächiger Weißdarstellung hervorragende Werte für ein OLED-Display erzielt. Somit taugt das neue Samsung-Phablet auch in heller Umgebung.

Top sind auch die Ergebnisse der Benchmarktests. Kein Wunder, verrichtet doch die potente Plattform Qualcomm APQ8084 Pro mit einer 2,7 GHz schnellen Quad-Core- CPU samt 3 Gigabyte Arbeitsspeicher ihren Dienst im Galaxy Note 4. Dazu gesellen sich rund 25 GB Nutzerspeicher, die sich per Micro-SDKarte um 128 GB aufstocken lassen. Das sollte reichen!

