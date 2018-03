Gamephone Controller Pro im Test

© Hersteller Gamephone Controller Pro

Der Bigben Interactive Gamephone Controller Pro sieht dem Controller der Sony Playstation 3 ziemlich ähnlich und liegt gut ausbalanciert in der Hand. Zumindest so lange, bis man das Smartphone in die abschraubbare Halterung - die ein wenig an einen Notenständer erinnert - einsteckt, denn dann droht das Gespann schnell vornüber zu kippen.

Jetzt klappt man einfach den Ständer aus, der sich hinter der Halterung versteckt. So richtig mobil ist die klobige Kombination aus Smartphone und Controller nicht: In die Hosentasche passt der mit zwei Joysticks ausgestattete Bigben nicht, für die Jackentasche ist er ebenfalls zu groß. Was nun? Hm, am besten zu Hause bleiben, denn hier müsste es sich mit diesem Teil ja bestens daddeln lassen: Mehr als 280 Spiele sollen laut Hersteller kompatibel sein.

Wir haben vier davon ausprobiert (siehe Galerie unten, doch Begeisterungsstürme blieben aus: Das Koppeln mit dem Smartphone funktioniert recht umständlich über eine kostenlose Treiber-App, und nicht alle Spiele sind immer perfekt auf den Controller abgestimmt. Statt der beiden Joysticks kann man auch auf das bewährte Steuerkreuz zurückgreifen, zum Beispiel bei Shoot'em ups.

PRO:

+ zwei Thumbsticks

+ griffige Schulter und Triggertasten

+ vier Aktionstasten

+ Bluetooth

+ abschraubbare Smartphone-Halterung

+ drahtlose Verbindung via Bluetooth

+ viele kompatible Spiele

CONTRA:

- umständliche und hakelige Installation und Koppelung

- unhandlich

