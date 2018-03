Garageband für iPad und iPhone im Test

© Apple Inc. Garage Band

Garage Band

Betriebssystem: iOS

Preis: kostenlos (ab iOS 7)

Download-Link: iTunes

Garageband war ein Pflichtkauf für alle Musiker, die ihr iGerät in ihren musikalischen Alltag integrieren möchten. Seit der Plattform-Version iOS 7 ist Garageband kostenlos im App Store erhältlich.

Die App ist nicht nur recht einfach zu bedienen, sondern auch sehr vielseitig. So fungiert Garageband gleichzeitig als Tonstudio, Instrument (Klavier, Schlagzeug, Gitarre, Bass), als Stimm- und Effektgerät.

Mini-Tonstudio zum Üben und Ideen sammeln

Auch lassen sich E-Bass oder E-Gitarre direkt via Kabel und ohne störende Geräusche, die bei Aufnahmen mit dem im iGerät integrierten Mikrofon sonst schnell entstehen, via optionalem Adapter direkt an iPhone , iPod touch und iPad anschließen.

iElectribe von Korg fürs iPad im Test

Man kann auch ganze Songs einspielen: Für jedes Instrument stehen Tonspuren bereit, die man nach Belieben editieren kann. Gefällt einem der Sound nicht, kann man ihn nach der Aufnahme mit Effekten versehen, um der Musik auf diese Weise einen anderen Charakter zu geben.

iOS 7: Das hat sich verbessert

Wer gerne Lieder, die auf der Anlage laufen, mit seinem Instrument begleitet, tut sich oft schwer, wenn er den Song dann alleine spielen soll. Die Lösung: Beim Mitspielen mitschneiden und so kontrollieren, ob das Timing stimmt und alles richtig klingt.

Fazit: Vielseitig und einfach zu bedienen

Ob man sein Instrument alleine oder zusammen mit anderen spielt: Garage Band ist mit seiner ausgeprägten Vielseitigkeit und hohen Funktionalität perfekt für alle, die ihr iGerät zum Musizieren verwenden wollen.

