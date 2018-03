Großes Display, lebenslange Kartenupdates und Verkehrs-informationen ohne Folgekosten: Der Nüvi 2460 LMT für 249 Euro bringt auf den Punkt, was viele Käufer wünschen - lässt aber in zwei wichtigen Kategorien Federn.

Garmin Nüvi 2460 LMT im Test Datenblatt Wertung

© Archiv Garmin nüvi 2460 LMT

Jetzt kaufen Pro lebenslange Kartenupdates

lebenslange Kartenupdates trotz der Fülle an Funktionen übersichtlich

trotz der Fülle an Funktionen übersichtlich Gerät reagiert schnell auf Eingaben Contra Verkehrsbehinderungen nicht optimal 91,6%

Den Trend zur Einfachheit gibt es bei Garmin nicht erst seit gestern: Die Einführung der neuen Menüoberfläche vor gut einem Jahr hat die Geräte bei der Handhabung weit nach vorne gebracht, die Kartendarstellung erscheint seit jeher verglichen mit den Mitbewerbern stark reduziert (gegen die Einblendung von Sonderzielen während der Zielführung wehren sich die Amerikaner immer noch) und seit neuem gibt es auch Geräte mit lebenslangen Kartenupdates, erkennbar am Zusatz "LMT".

Das Produktportfolio ist im Gegenteil so umfangreich oder unübersichtlich wie immer. Der hier getestete Nüvi 2460 LMT für 249 Euro ist das neueste Modell und steht gewissermaßen zwischen der Ober- und der Spitzenklasse - knapp unterhalb der mit Internet-diensten ausgestatteten Nülink-Geräte, aber an der Spitze aller sonstigen Nüvis, mit Ausnahme des Designklassikers 3790.

© Archiv

Ohne Livedienste, aber in Farbe

Für 249 Euro bieten die Konkurrenten bereits Navis mit Internet-Livediensten, Garmin setzt beim 2460 dagegen auf den Premium-TMC-Dienst von Navteq-Traffic, ebenfalls lebenslang und europaweit gratis. Zusammen mit den kostenlosen Kartenupdates ist das Gerät damit zwar kein Schnäppchen, doch realistisch kalkuliert.

Zumal die sonstigen Garmin-Features geschlossen angetreten sind - angefangen vom Fußgänger-modus über die Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die ordentlich funktionierende Sprachsteuerung, die auf ein Schlüsselwort reagiert, bis hin zur besonders ökonomischen Eco-Route und vielem mehr.

Ein absolutes Highlight ist die Kreuzungsdarstellung "Photo Real", die hauptsächlich an Autobahnen und Bundesstraßen eingeblendet wird - neuerdings auch als Splitscreen. Garmin hat hierzu in Eigenregie mehrere Tausend Straßenkreuzungen abfotografiert, das Ergebnis ist hervorragend.

Sehr gut mit zwei Haken

Auch bei der Bedienung gibt sich Garmin keine Blöße: Das Gerät reagiert schnell auf Eingaben, ist trotz der Fülle an Funktionen übersichtlich, der 5-Zoll-Bildschirm lässt sich exzellent ablesen - auch und vor allem unterwegs. Die Kartendarstellung ist stark vereinfacht, was bei vielen sich überlappenden Fahrspuren manchmal Fragen offenlässt, aber in erster Linie das ist, was sich meisten Anwender wünschen: einfach.

Zwei kleine Haken hat das Ganze: Die Darstellung der Verkehrsbehinderungen in der Karte ist nicht optimal. Es fehlt die Übersicht, welche Staus nun wo auf der Route warten - und warum und wann das Gerät die Route neu berechnet. Dazu fielen die Routen trotz historischer Verkehrsflussdaten innerstädtisch zum Teil ohne Grund umständlich aus.

