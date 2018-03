Garmin Nüvi 2595 LMT im Test Datenblatt Wertung

hervorragende Sprachsteuerung schnelle und treffsichere Routen Contra etwas dickeres Ladekabel 92,0%

LMT steht für "Lifetime Maps and Traffic" und bedeutet nicht weniger, als dass man beim 219 Euro teuren Nüvi 2595 LMT für die gesamte Lebensdauer des Geräts nie erneut Geld für Kartenupdates oder den Verkehrsfunk ausgeben muss. Allein das würde schon reichen, um mit den Konkurrenten gleichzuziehen, doch Garmin packt auch noch die hervorragende Sprachsteuerung für fast alle Funktionen aus dem Topmodell 3490, eine ordentlich funktionierende Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie die neue Software Guidance 2.0 in das Gerät. Dass der TMC-Empfänger plus Wurfantenne im etwas dickeren Ladekabel sitzt, nimmt man dafür gerne in Kauf.

Die Hardware ist schlicht, aber gut verarbeitet; ein Aktivhalter war zu dem Preis aber nicht mehr drin - das Kabel will extra angesteckt werden. Eitel Sonnenschein dann wieder im Menü, das mit neuer Sortierung und vielen Optionen die Bedienung zum Vergnügen macht. So spektakulär wie beim großen Bruder 3490 wirkt das Ganze wegen der geringeren Displayauflösung nicht mehr, aber sehr freundlich. Den praktischen Hochkantmodus hat Garmin ebenfalls beibehalten.

Unterwegs kann das Garmin durchweg punkten: Schnelle und überwiegend treffsichere Routen, eine verlässliche, wenngleich etwas lustlose Sprachausgabe und die tollen Kreuzungsfotos bringen das 2595 LMT ganz weit nach vorne. Viel Navi fürs Geld!

Navigation Bestenliste Hier finden Sie die Top-Navis mit denen Sie einfach und sicher zum Ziel gelangen.

