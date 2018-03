Das Garmin Nüvi 65 LMT aus der Essential-Serie hat es trotz günstigem Preis in sich. Im Test überzeugen vor allem die Premium-TMC-Staumeldungen.

Garmin Nüvi 65 LMT im Test Datenblatt Wertung

© Nejron Photo Garmin Nüvi 65 LMT

Jetzt kaufen Pro gut ablesbares und blendfreies Display

gut ablesbares und blendfreies Display Premium-TMC-Staumeldungen

Premium-TMC-Staumeldungen einfache Bedienbarkeit

einfache Bedienbarkeit sichere Zielführung Contra Gehäuse nicht besonders hochwertig 90,0%

Anzeige

Die neuen Garmin-6-Zöller starten preislich bei 179 Euro für das Nüvi 65 LMT mit Karten von Zentraleuropa (ohne Großbritannien und Skandinavien); wer ganz Europa will, muss 20 Euro mehr investieren und bekommt dann das Nüvi 66 LMT.

Für beide gibt's über das gesamte Geräteleben kostenlose Karten-Updates. Beide Essential-Nüvis empfangen außerdem kostenlose Premium-TMC-Staumeldungen von Nokia Here Traffic - das ist einzigartig in dieser Preisklasse. Dass es sich beim Nüvi 65 um ein preiswertes Gerät handelt, merkt man höchstens an seinem Gehäuse: Im Vergleich mit nobleren Modellen fehlen hier jegliche Chrom-Applikationen, und auch das Display ist nur ein herkömmliches.

© Hersteller / Archiv Dran vorbei: Wird ein Stau auf der Route gemeldet, bietet das Garmin übersichtlich eine Umfahrung an.

Trotzdem wirkt das graue Kistchen überaus stabil und ist angenehm flach. Der TMC-Empfänger des Nüvi 65 LMT baumelt nicht mehr wie früher in der Zuleitung, und der vergrößerte Saugnapf hält das Nüvi sicher und mit cleverem Einrastmechanismus an der Scheibe. Dass das Nüvi 65 LMT diesen Vergleichstest gewinnt, liegt an seiner Ausgewogenheit: Die Software verzichtet zwar auf Spielereien wie eine 3-D-Gebäudedarstellung, besticht aber mit einfacher Bedienbarkeit, glasklarer Darstellung und sicherer Zielführung.

© Hersteller / Archiv Vorteil: Der Premium-TMC-Staudienst Nokia Here Traffic zeigt sich deutlich verbessert und zuverlässig.

Das große, gut ablesbare und blendfreie Display des Nüvi 65 LMT sorgt zusammen mit der deutlichen Sprachausgabe für ein absolut sicheres Gefühl; auch die Routenberechnung ließ im Test keinerlei Kritik aufkommen. Und nicht zuletzt die deutlich verbesserten Premium-TMC-Staumeldungen sorgen letztlich dafür, dass man mit dem Garmin Nüvi 65 LMT auch früher als mit den Konkurrenten ans Ziel kommt - hier gibt es viel Navi fürs Geld.

Anzeige

Mehr zum Thema Motorrad-Navi Tomtom Rider im Test Sommerliche Testfahrt: In Italien konnten wir einen ersten Blick auf den neuen Tomtom Rider werfen. Montiert auf Suzuki-Reisesportlern zeigte, das…

IFA-Preview Garmin-Navi bezieht Echtzeitinformation über… Garmin verrät erste Details zu 3D Traffic Live per DAB+. Der Navigationshersteller nutzt die digitale Radiotechnik für Echtzeit-Verkehrsinformation. Testbericht Becker Ready 70 LMU im Test 89,0% Das Becker Ready 70 LMU ist ein günstigstes Großbild-Navi mit einem stattlichen 7-Zoll-Display, das im Test mit…

Testbericht Falk NEO 620 LMU im Test 87,0% Das Falk NEO 620 LMU ist der Preisschlager unter den Großdisplay-Navis. Leider merkt man das dem Gerät an mancher Stelle… Testbericht TomTom Start 60 M Europe Traffic im Test 88,0% Das größte Tomtom aus der kleinsten Start-Serie tut sich im Test gegen die Konkurrenz schwer, da der Staudienst Tomtom…