Gigaset A385

Pro gute Handhabung

gute Handhabung präzise Tastatur

präzise Tastatur sehr guter Klang Contra schwaches Display Fazit Connect-Urteil: 382 von 500 Punkten, gut 47,4%

Während der Kunde für das Geld meist langweilige, einfarbige Kunststoffoptik bekommt, haben hier die Designer Akzente gesetzt. Auch liegt das Mobilteil dank glatter Oberfläche und betonter Rundungen prima in der Hand.

Wie beim noch günstigeren AS285 geht auch hier ein Extralob an die Tasten, die präzise reagieren, kaum Spiel bieten und mit einem knackigen Druckpunkt aufwarten. Obendrein sind die Drücker hell beleuchtet - anders als das Display, das gerne etwas heller strahlen dürfte.

Kontrastschwäche nicht zu entschuldigen

Auch gilt hier die gleiche Kritik wie beim Kollegen AS285: Dass das Anzeigefeld klein ist, ist der Preisklasse geschuldet und somit in Ordnung, doch die Kontrastschwäche und die Tatsache, dass man das Mobilteil nur in einem bestimmten Winkel gut ablesen kann, sind nicht zu entschuldigen.

Nichts zu meckern gibt's am Klang: Auch bei diesem Modell hat der Hersteller in die Vollen gegriffen und HD-fähige Bauteile eingesetzt. Wer das Mobilteil also mit einer CATiq-fähigen Basis koppelt, erlebt hörtechnisch eine neue Welt.

Aber auch wer das A385 an seiner normalen Basis und übers Festnetz betreibt, profitiert von den hochwertigen Bau teilen und genießt Topklang - wie auch die Messwerte unseres verlagseigenen Testlabors eindrucksvoll beweisen.

Angemessene Ausstattung

Was die Ausstattung betrifft, bietet Siemens ein für die Preisklasse angemessenes Featureset: 140 Speicherplätze fürs Telefonbuch dürften den meisten Nutzern ausreichen, ebenso die 25 Speicherminuten des Anrufbeantworters, der sich allerdings nicht von der Basis bedienen lässt.

Bei Siemens praktischer Standard: die blinkende Nachrichtentaste mit dem Briefsymbol, die neue Einträge der Anrufliste oder neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter blinkend signalisiert. Auch in puncto Öko schlägt sich das A385 mit einem Mix-Stromverbrauch von 1,1 Watt toll.

Wer den Elektrosmog in seiner Wohnung reduzieren will, kann zudem die Strahlung per Voll-Eco-Mode oder via permanenter Reduzierung der Basis-Sendeleistung minimieren. Für 50 Euro bekommt der Kunde also ein schickes, ergonomisches Schnurlostelefon der neuesten Generation, das sogar fit für HD-Telefonie ist.

