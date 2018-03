Gigaset A400A Datenblatt Wertung

Jetzt kaufen Pro angenehm großes Gehäuse

angenehm großes Gehäuse Tasten reagieren mit sattem Druckpunkt

Tasten reagieren mit sattem Druckpunkt wenig Speicher

wenig Speicher Rufsammler mulitfunktionell

Rufsammler mulitfunktionell stromsparendes Schaltnetzteil

stromsparendes Schaltnetzteil Voll-Eco-Mode

Voll-Eco-Mode tadelloser Klang Contra Beleuchtung zu schwach

Beleuchtung zu schwach Anzeigefeld etwas zu tief im Gehäuse 77,2%

Optisch versprüht das Gigaset A400A keinen wirklichen Charme. Schwarzer, matter Kunststoff dominiert das Bild. Klar muss es im Sinne der Produktdiversifizierung Luft nach oben geben, etwas mehr Mühe hätten sich die Verantwortlichen aber schon machen können.

Sei's drum, schließlich lesen Sie hier connect und nicht "Schöner Wohnen", so geht's an dieser Stelle in erster Linie um die inneren Werte und die harten Fakten. Und die stimmen. Das beginnt mit dem Gehäuse, das angenehm groß sowie geschwungen ist und das Mobilteil zum Hand- und vor allem Ohrschmeichler werden lässt.

Auch die Tasten bieten ausreichend Fläche und reagieren mit einem satten Druckpunkt. Lediglich die Beleuchtung der Drücker und vor allem des Displays ist zu schwach geraten. Auch sitzt das Anzeigefeld etwas zu tief im Gehäuse. Trotzdem ist das Display gut ablesbar, auch lassen sich die Ziffern über einen Jumbo-Modus vergrößern.

Wenig Speicher, viel Strahlenschutz

An Speicher bietet das A400A etwas magere 80 Einträge im Telefonbuch und ordentliche 25 Einträge in der Anruferliste. Der passabel klingende Anrufbeantworter merkt sich 25 Minuten, was in der Praxis in aller Regel ausreichend ist. Pluspunkt: Der Rufsammler lässt sich sowohl vom Mobilteil als auch von der Basis aus bedienen und bequem abhören.

Neben einem stromsparenden Schaltnetzteil hat Gigaset spezielle Schaltkreise entworfen und so den Stromverbrauch des Gesamtsystems auf lediglich 0,7 Watt im connect-Mix gesenkt. Und bei den Strahlungsreduzierern bietet Gigaset selbst bei diesem Basisgerät Voll-Eco-Mode, sodass im Standby-Betrieb nichts funkt; obendrein lässt sich die Sendeleistung auch während des Gesprächs absenken.

Auch das Mobilteil gibt sich asketisch in Sachen Stromverbrauch, darum hält der Akku im besten Fall gut zehn Tage im Standby-Modus und gut 20 Stunden bei einem hypothetischen Dauergespräch durch.

Tadelloser Klang

Kompliment: Selbst bei den neuen, noch härteren connect-Klangmessungen heimste das Billig-Gigaset ein Gut ein und beweist damit, dass Qualität nicht teuer sein muss.

