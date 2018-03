Gigaset A585 Datenblatt Wertung

einfache Handhabung top Sprachqualität

Voll-Eco-Modus funktioniert perfekt

Design etwas plump und kugelig

Trotz Billigcharme: Mehr Siemens-Qualität hat der Kunde für 50 Euro noch nie bekommen.

Einen Designpreis wird das Gigaset A585 kaum gewinnen - etwas plump und kugelig liegt es auf dem Tisch. Und bis auf das silberne Metallimitat der Hoch-Runter-Steuertaste versucht das A585 nicht einmal, seine Kunststoffhülle zu kaschieren.

Stellt sich die Frage, was unter der Haube des 50-Euro-DECTs steckt - denn das ist eine Preisliga, in der Siemens in der Vergangenheit nicht wirklich punkten konnte. Immerhin, hier hat man in München beziehungsweise am Entwicklungs- und Fertigungsstandort Bocholt dazugelernt.

So wirkt das Gehäuse robust, die Tasten sind sauber und wackelfrei eingepasst. Sogar eine Tastatur- und Displaybeleuchtung hat Siemens seinem preiswerten Schnurlosen spendiert, wobei Letztere ein wenig schwach ausgefallen ist. Das monochrome Display geht prinzipiell in Ordnung, wenngleich man sich fragt, warum es eingetippte Ziffern so klein darstellt.

Die Ausstattungsliste ist zwar kurz, beinhaltet aber alles zum Telefonieren Wesentliche: Von der Rufnummernanzeige CLIP über ein üppiges Telefonbuch für bis zu 150 Einträge und eine Anruferliste bis zur Freisprecheinrichtung findet sich das meiste, das der Kunde heutzutage von einem Schnurlostelefon erwartet.

Einfache Handhabung

Punkten kann das A585 auch bei der Handhabung: Zwar bietet es keine Menü-Icons, beweist aber, dass eine intelligente Kombination aus Softkeys und Hoch-Runter-Taste manchmal mehr wert ist. Wichtige Funktionen wie der Anrufbeantworter, die Tastensperre oder die Deaktivierung des Klingeltons lassen sich Siemens-typisch durch langen Druck auf die entsprechend gekennzeichneten Tasten aktivieren. Eine Rufnummer kann man den Tasten aber nicht zuordnen.

Die Sprachqualität ist top - nicht zuletzt deshalb, weil das Mobilteil wie beim C385 bereits den Sprachverbesserer CAT-iq an Bord hat. In Sachen Öko ist Siemens Vorbild: So kommt das A585 im Mix mit deutlich unter 1 Watt aus, und die Messungen belegen, dass auch beim Gigaset A585 der Voll-Eco-Modus (bei Siemens Eco+ genannt) perfekt funktioniert. Trotz Billigcharme: Mehr Siemens-Qualität hat der Kunde für 50 Euro noch nie bekommen.

