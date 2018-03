Dank einer organischen Form sieht das Gigaset CL540A Dune elegant aus und liegt gut in der Hand. Sein Innenleben zeigt im Test bewährte Gigaset-Technik.

Gigaset CL540A Dune im Test Datenblatt Wertung

© Gigaset Gigaset CL540A Dune - Test

Jetzt kaufen EUR 55,50 Pro Ansprechendes Design

Ansprechendes Design Gute Sprachqualität

Gute Sprachqualität Liegt gut in der Hand Contra Mäßige Ausdauer 82,4%

Anzeige

Das DECT-Telefon Gigaset CL540A (80 Euro) präsentiert sich mit einem besonderen Design: Seine Form wurde laut Hersteller von der Natur inspiriert, die Münchener sprechen von "bionischem Design" und gaben dem Modell wegen seines geschwungenen Gehäuses den Beinamen "Dune" (Düne).

Jetzt kaufen Gigaset CL540A Dune Telefon - Schnurlostelefon /… EUR 55,50

Das mag etwas dick aufgetragen sein, doch unbestritten sieht das aus perlweißem und dunkelbraunem Kunststoff gefertigte und mit einer kupferfarbenen Vierwegetaste veredelte Gerät sehr schön aus und liegt auch gut in der Hand. Das flache Tastenfeld reagiert präzise.

© Gigaset Typisch Gigaset: Icons im Hauptmenü repräsentieren Funktionen und Einstellungen.

In der schönen Schale des Gigaset CL540A Dune steckt bewährte Technik. Das 1,8-Zoll-Display (4,6 cm Diagonale) zeigt im Hauptmenü Icons und in tieferen Ebenen Texteinträge - beides sieht knackig und kontrastreich aus. Das Telefonbuch fasst 200 Kontakte mit jeweils bis zu drei Rufnummern. Wecker, Kalender und Geburtstagserinnerung sind ebenso dabei wie eine Babyphone-Funktion. Ein Headset lässt sich per Klinkenbuchse verbinden, Bluetooth oder PC-Synchronisation fehlen aber.

Insgesamt gelungene Technik

In der ebenfalls perlweißen Basis steckt beim getesteten Modell CL540A ein Anrufbeantworter mit 30 Minuten Kapazität. Wer den nicht braucht, bekommt für 70 Euro das Modell CL 540 ohne integrierten Rufsammler.

© Gigaset Untere Ebenen: Unter dem Hauptmenü geht's mit reinen Textmenüs weiter. Die sind aber gut verständlich

Eingebaut ist auch die Gigaset-eigene Sprachverbesserungstechnik HSP. Sie ist aber nicht zu verwechseln mit der High-Definition-Sprachtelefonie HDSP. Letztere oder den damit einhergehenden Funkstandard CAT-iq unterstützt das "Dune" nicht.

Mit einer Standby-Zeit von knapp 14 Tagen (6,5 Tage im Voll-Eco-Modus) und einer Gesprächszeit von 12:36 Stunden ist die in unserem Messlabor ermittelte Ausdauer des Gigaset CL540A Dune gut, aber nicht überragend. Auch der Klang geht in Ordnung, wenngleich die gemessene Sprachqualität knapp die Teilnote "gut" verpasst. Insgesamt hat Gigaset mit dem Dune aber ein überzeugendes Telefon gebaut, dessen Design dem Gerät eine individuelle Note verleiht.

© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel connect gut

Anzeige

Mehr zum Thema DECT-Telefone Die beliebtesten DECTs bis 100 Euro Wir zeigen die acht beliebtesten DECT-Telefone. Dabei dominieren mit Gigaset und AVM zwei Hersteller das Geschehen.

Testbericht Gigaset C620A im Test 83,4% Als Familientelefon beworben, bietet das behutsam modernisierte Schnurlose jetzt Funktionen, die es bisher nur in der… Testbericht Gigaset SL930A im Test 78,8% Mit dem schnurlosen DECT-Telefon Gigaset SL930A haben die Münchener ihr Touchscreen-Flaggschiff auf Android umgestellt.…

Testbericht Gigaset E630A im Test 83,2% Der neue Star in der Gigaset-Mittelklasse verbindet bewährte DECT-Tugenden mit einem gegen Staub und Wasser geschützten… IP-Telefon Gigaset S850A GO im Test Mit einer neuen Basisstation, die speziell für All-IP-Anschlüsse ausgelegt ist, bietet das Gigaset S850A Go maximalen IP-Telefonie-Komfort.