Gigaset E500 A

gut lesbares Display

Anrufe werden auch optisch signalisiert

guter Ausdauerwert

Gigaset ist mit dem E500 A für rund 100 Euro ein Spagat zwischen Senioren-DECT und Standardtelefon gelungen. So ist das Mobilteil lang und breit, liegt aber trotzdem angenehm in der Hand und vor allem am Ohr. Lob verdienen auch die großen Tasten, die deutliche Druckpunkte bieten. Lediglich deren Beleuchtung ist etwas schummrig geraten.

Auch mag man sich fragen, wo denn die von Gigaset gewohnte Nachrichtentaste zum Anzeigen neuer Nachrichten und Anrufe geblieben ist. Doch manchmal ist weniger mehr, und so ist das Fehlen der Taste als Feature zu verstehen - man will Menschen, die es extrem einfach haben wollen, nicht verwirren. Top: An der Seite des Mobilteils befindet sich eine Tastenwippe, mit der sich blitzschnell und intuitiv die Lautstärke anpassen lässt.

Gut ablesbares Display

Das Punktmatrixdisplay ist einfarbig gehalten. Die Hintergrundbeleuchtung erstrahlt in sattem Weiß, was zur großen schwarzen Schrift einen sehr guten Kontrast bildet und für optimale Ablesbarkeit sorgt. Weiterer Pluspunkt: Oberhalb des Displays sowie an der Basis sind jeweils vier Zielwahltasten angebracht. Über diese erreicht man mit einem langen Tastendruck seine wichtigsten Ansprechpartner.

Die Basis hat sogar noch einen beleuchteten Streifen eingelassen, sodass man eingehende Anrufe auch optisch signalisiert bekommt. Für bessere Verständlichkeit und Komfort sorgen weiterhin die Freisprecheinrichtung sowie eine Headsetbuchse. Auch Hörgeräteträger können sich freuen: Das E500 A ist für den Einsatz mit Hörhilfe geeignet.

Ausdauernd und strahlungsarm

Lob kommt auch aus dem Messlabor TESTfactory: Die Akkus des Gigasets halten mit einer Ladung über 13 Tage im reinen Standby-Betrieb durch. Auch die Gesprächszeit ist mit über 24 Stunden über jeden Zweifel erhaben. Die Akustik verdient sich die Note "gut" - sowohl mit dem Hörer am Ohr als auch beim Freisprechen. Pluspunkte gibt's auch für den Strahlungsreduzierer Voll-Eco-Mode.

Wer ein Top-Telefon für Jung und Alt sucht, macht mit dem E500 A einen guten Fang.

