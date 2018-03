Gigaset S675 im Test Datenblatt Wertung

Pro großes Telefonbuch

großes Telefonbuch flexibler Wecker

flexibler Wecker gute Ausdauer Contra lockere Tasten Fazit In die Luxusklasse reiht es sich preislich ein, Optik und Ausstattung sprechen eher für die Oberklasse. Das Gigaset C475 ist starke Konkurrenz aus den eigenen Reihen.

In der Luxusklasse ist Siemens ein Doppelsieg gelungen. Wobei sich das S675 auf den ersten Blick nicht bahnbrechend von seinem Kollegen C475 unterscheidet. Das etwas blasse Display stellt wie das des kleinen Bruders 65 536 Farben dar. SMS kann man mit beiden tippen, das S675 bietet dazu eine Texterkennung.

Beim Telefonbuch hebt sich die S-Klasse dann aber doch von der C-Klasse ab. Während sich das C475 pro Kontakt nur eine Nummer merkt, kann man beim S675 neben der Festnetz- auch Handy- und Büronummer speichern. Unterschiede gibt's auch beim Wecker: Der leistet mehr als die meisten Schlafzimmermodelle, denn man kann dem Mobilteil beibringen, dass man nur an Werktagen geweckt werden will. Mehrwert bietet auch der Kalender, der sogar an Termine erinnert. Und Haushaltskasse wie Umwelt freuen sich, dass die Basis im Schnitt nur 1,9 Watt verbraucht.

Grüne Ader, lockere Tasten

Ohnehin hat Siemens seine grüne Ader entdeckt und geht nach einigem Zögern das Thema Strahlenbelastung offensiv an: So drosselt das S675 dank Eco-Mode die Sendeleistung automatisch, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht. Obendrein kann der Kunde wie beim Testsieger SL375 die Sendeleistung dauerhaft manuell um 80 Prozent senken - was freilich auf Kosten der Reichweite geht. In Sachen Ausstattung hat das S675 also viel zu bieten. Bei der Tastatur gibt's aber auch hier Grund zur Klage: Vor allem die Hörertasten und die darüberliegenden Drücker wackeln wie lockere Zähne. Nichts zu mäkeln gibt's dagegen am ordentlichen Klang und an der guten Ausdauer. Trotz der guten Werte hat das S675 keinen leichten Stand. In die Luxusklasse reiht es sich preislich ein, Optik und Ausstattung sprechen eher für die Oberklasse. Und hier rückt ihm mit dem 20 Euro günstigeren Gigaset C475 starke Konkurrenz aus den eigenen Reihen bis auf fünf Punkte gefährlich nahe auf den Pelz.

