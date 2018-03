Gigaset S810 A Datenblatt Wertung

Beim ersten Blick auf das Gigaset S810 A fühlt sich der Kenner sofort an das Gigaset S795 erinnert. Und in der Tat basiert der Newcomer fast komplett auf dem Vorgänger. Neben einigen Firmware-Änderungen ist beim Gigaset S810 A die wichtigste Neuerung ein Feature, dessen Absenz connect beim S795 moniert hatte: den Kurzstreckenfunk Bluetooth. Denn der macht bei einem Heimtelefon durchaus Sinn: So kann man mit einem Bluetooth-Headset bequem freihändig plaudern.

Der Funkstandard erspart aber auch Tipparbeit: Mit der kostenlosten Gigaset-Software QuickSync kann man mit einem Tastendruck sein Outlook-Adressbuch vom Rechner auf das Telefon beamen. Ebenfalls positiv: Unter der Akkuabdeckung findet man einen USB-Anschluss, über den sich per Datenkabel Firmware-Updates aufspielen lassen.

Gigaset S810 A: Komfort in alle Lebenslagen

Auch sonst bietet das Gigaset S810 A alles, was man zum komfortablen Telefonieren braucht: ein Adressbuch, das sich 500 Kontakte mit jeweils bis zu drei Rufnummern merkt sowie den Strahlungsreduzierer Voll-Eco-Mode inklusive der Möglichkeit, die Sendeleistung manuell zu reduzieren. Lob ernten auch die Tasten: Die Drücker sind mit Metall überzogen und wirken ebenso edel wie solide, zudem arbeiten sie absolut präzise.

Gigaset S810 A: Exzellenter Klang

Hohes Lob kommt zudem aus dem Messlabor: Bei der Klangwertung konnte das S810 A sämtliche Konkurrenten hinter sich lassen. Bei der Ausdauer waren die meisten Testteilnehmer zwar einen Tick besser, doch mit dem Stehvermögen des S810 A kann man in der Praxis gut leben.

Alles in allem hat Gigaset mit dem S810 A ein fast perfektes Telefon geschaffen. Wer häufig telefoniert, sollte die 100 Euro in die Hand nehmen - und wird lange Zeit Freude am Plaudern haben.

