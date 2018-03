Gigaset S850 HX im Test

Das Gigaset S850 HX ist speziell für den Betrieb an VoIP-Routern ausgelegt und wurde dafür an die Funktionen beliebter Router-Modelle angepasst. Wie gut das funktioniert, zeigt der Test.

Besitzer eines All-IP-Anschlusses, die von den Vorteilen der neuen Telefontechnik in vollem Umfang profitieren möchten, haben zwei Optionen: Entweder sie nutzen ein Endgerät, das vorbei an den Telefonfunktionen des Routers direkte Verbindung zum VoIP-Dienst des Anbieters herstellt - etwa Schnurlostelefone mit eigener IP-Basis wie die Modelle aus der "Gigaset Go"-Serie. Oder sie melden das Mobilteil an der im Router integrierten DECT-Basis an. Letzteres führte bislang aber zu Komforteinbußen: Anspruchsvollere Features wie Rufumleitungen ließen sich nur noch mit kryptischen Tastenkürzeln statt über Klartext-Menüs bedienen. Und auf manche Funktionen wie im Router gespeicherte Ruflisten musste man in dieser Konstellation ganz verzichten.

Mit diesen Nachteilen will Gigaset nun Schluss machen. Die Schnurlostelefone aus der neuen Modellreihe HX enthalten eine spezielle Firmware, die sie für die Kommunikation mit IP-fähigen Basisstationen rüstet. Da die nötigen Anpassungen gezielt für jede Routerserie vorgenommen werden müssen, beschränken sie sich bislang auf die populärsten VoIP-Router: die Fritzboxen von AVM, Speedports der Telekom, die Homebox von O2 sowie VoIP-taugliche Modelle von TP-Link.

© Weka/ Archiv Je nach verbundenem Router passen sich die tieferen Menüeinträge an. Im grafisch unterstützten Hauptmenü gibt es keine Unterschiede zur Standardversion.

Die Hardware der Telefone unterscheidet sich nicht von den bereits bekannten Modellen, die für den Betrieb an Gigaset-Basisstationen ausgelegt sind. So entspricht das hier getestete S850 HX dem ebenfalls für 80 Euro angebotenen, zum Betrieb an Analogleitungen konzipierten Modell S850. In der HX-Variante wird es jedoch nur mit Ladeschale und ohne DECT-Basis geliefert.

Clevere Anpassungen

Zum Test haben wir das S850 HX an Routern von AVM und TP-Link angeschlossen. Auch wenn nicht 100 Prozent der Router-Funktionen unterstützt werden, ist Gigaset die Anpassung an die Besonderheiten dieser speziellen Basisstationen gut gelungen. Gut gefallen hat den Testern etwa, dass die Telefone Klartext-Menüpunkte anbieten, die sie dann in Codefolgen wie **600 übersetzen.

Auch im connect-Messlabor macht das S850 HX eine gute Figur. Sein Klang liegt auf gewohnt hohem Niveau und kann vor allem im HD-Voice-Modus überzeugen. Und auch die Akkulaufzeiten bei Standby und Dauergespräch gehen in Ordnung.

Testergebnisse

In der connect 03/2016 wurden einige Bilder dieses Tests nicht korrekt abgedruckt.

