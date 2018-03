Gigaset SL375 Datenblatt Wertung

© Archiv Siemens Gigaset SL375

Jetzt kaufen Pro sehr gute Ausdauer

sehr gute Ausdauer Bluetooth-Komfort

Bluetooth-Komfort geringer Stromverbrauch Contra Tasten haben Spiel Fazit Der Praxistest bescheinigt dem VMX 100 eine gute Sprachverständlichkeit mit Verbesserungspotenzial in Sachen Klangqualität. 56,6%

Anzeige

Stolze 140 Euro wechseln beim Kauf des neuen Siemens-Edel-DECT SL375 den Besitzer. Stehen hier Preis und Leistung in Einklang? Optisch auf jeden Fall, denn schon der schwere, glänzende Metallsockel der Ladestation zieht die Blicke an. Das Mobilteil ist mit 94 Gramm dagegen ein Fliegengewicht. Was es auch dem Lithium-Ionen-Akku zu verdanken hat, der zwar recht teuer, dafür aber leicht ist und eine hohe Energiedichte aufweist. Das zahlt sich aus: So vermeldet das connect-Testlabor beim SL375 mit 13 Tagen Standby und elf Stunden Dauergesprächszeit Klassenbestwerte in der Rubrik Ausdauer. Auch beim Klang attestieren die Messexperten dem SL375 eine exzellente Performance. Bei so viel hochwertiger Technik im Inneren fragt man sich allerdings, warum Siemens bei der Tastatur nachlässig war: Die Gummidrücker haben Spiel und lassen sich nach oben und unten bewegen - das bedeutet Lücken, und in die nistet sich bekanntlich gern Schmutz ein.

Bluetooth-Komfort und Zeitschaltung

Bei der Ausstattung lassen die Münchner dafür nichts offen - sogar mit Bluetooth-Komfort kann das Schnurlose dienen: Über den Kurzstreckenfunk nimmt das Gigaset Kontakt zum PC auf und synchronisiert das Outlook-Adressbuch mit dem 250 Einträge fassenden Adressbuch des Schnurlostelefons; das spart lästige Tipparbeit. Auch lassen sich handelsübliche Bluetooth-Headsets einbuchen - so kann man bequem freihändig telefonieren. Das klappt dank Vollduplex-Freisprecher übrigens auch ohne Headset hervorragend. Zudem bewahrt einen das DECT vor vergessenen Geburtstagen, denn diese lassen sich bei jedem Kontakt samt Erinnerung eintragen. Für Ruhephasen sorgt ein längst überfälliges Feature: Am SL375 lässt sich einstellen, in welchem Zeitraum das Telefon klingeln darf. Auf der anderen Seite ist das Telefon partytauglich: Wer das Mobilteil in der Hosentasche hat, verpasst dank Vibrationsalarm auch beim größten Trubel keinen Anruf. Trotz des Ausstattungsfeuerwerks lässt sich das SL375 einfach bedienen, nur das teils träge Menü nervt mitunter. Ebenfalls kein Ruhmesblatt ist die langweilig gestaltete Basisstation, die keine Bedienmöglichkeit für den gut gelungenen Anrufbeantworter bietet.

Stromverbrauch und Sendeleistung reduziert

Ein dickes Lob gibt's für den Stromverbrauch, denn hier übt sich das Gigaset SL375 mit durchschnittlichen 1,2 Watt in Askese. Im Menü lässt sich auch die Sendeleistung der Basis um 80 Prozent drosseln. Damit reduziert sich zwar die Reichweite, in den meisten Wohnungen dürfte diese aber immer noch dicke ausreichen. Fragt sich nur, warum Siemens diese Funktion nicht in einen Installationsassistenten gepackt hat. Sei's drum: Mit dem SL375 landen die Münchner einmal mehr einen Hit und auf Platz eins der Bestenliste.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Gigaset C595 59,2% Mit der neuen C-Klasse und speziell dem C595 legt Siemens Gigaset ein Top-Schnurlostelefon vor, das nicht nur up to…

Testbericht Gigaset E495 80,0% Telefon mit Nehmerqualitäten: Das Gigaset-Outdoor-DECT E495 kombiniert Robustheit mit vielfältigen Siemens-Features und… Testbericht Gigaset SL785 (Update) 59,4% <div>Es gibt eine neue Nummer eins in der Bestenliste bei den DECT-Telefonen: Mit dem Gigaset SL785 ist ein Luxus-Gerät…

Testbericht Gigaset S685IP 81,0% Mit einer mehr als ordentlichen Akustik sowohl im HD- als auch im Narrowband-Betrieb und üppiger Funktionsvielfalt… Akustik-Nachtest Gigaset E495 im Test 80,0% Beim ersten Test 2009 hinterließ das Outdoor-DECT E495 einen guten Eindruck, und auch zwei Jahre später muss es nicht…