Während der ehemaligen Siemens-Handysparte Ideenlosigkeit zum Verhängnis wurde, sprühen die Kollegen der DECT-Abteilung geradezu vor Elan. Denn nachdem Siemens als Innovationsführer das erste Schnurlostelefon mit Kamera auf den Markt gebracht hatte, ruhten sich die Münchner nicht etwa auf ihren Lorbeeren aus. Stattdessen integrierten sie beim Gigaset SL565 den Kurzstreckenfunk Bluetooth ins Gerät. Was das bringt? Eine Menge Komfort: Denn mit dieser Funktechnik lässt sich nun auch ans DECT-Telefon ein Bluetooth-Headset andocken. Das macht im Umkreis von zehn Metern freihändige Telefongespräche möglich ohne das Mobilteil ständig am Gürtel oder in der Tasche mit sich schleppen zu müssen - und ohne sich im Kabel des Kopfhörers zu verheddern. Auch lässt sich die Funkschnittstelle für den Outlook-Adressabgleich mit dem PC nutzen. Mühsame Eintippen von Nummern samt Namen kann man sich so sparen. Den in letzter Zeit von allen Herstellern gern geschwungenen Rotstift hat Siemens beim SL565 glücklicherweise in der Schublade gelassen. So bekommt der Käufer jede Menge Gegenwert: Neben edlem Design mit Klavierlack-Optik und einer Ladeschale aus Metall gibt's Features satt. Das beginnt mit offensichtlichen Dingen wie dem Display, das mit 65635 Farben bei einer Auflösung von 128 x 160 Pixeln protzt - trotz dieser beeindruckenden Daten allerdings etwas blass wirkt.

