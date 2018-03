Gigaset SL910 A im Test Datenblatt Wertung

© connect Gigaset SL910A

Jetzt kaufen EUR 142,98 Pro Touchscreen

Touchscreen Bluetooth und USB

Bluetooth und USB guter Klang Contra Zuweisen von Anruferbild umständlich 81,4%

Anzeige

Ans Betatschen kleiner Gerätschaften hat man sich spätestens seit dem iPhone gewöhnt, mittlerweile begegnen uns Touchscreens überall. Sei es als Tablet oder am Fahrkartenautomaten der Bahn - selbst Camcorder werden inzwischen überwiegend per Fingerzeig bedient. Kein Wunder also, dass nun das erste Festnetztelefon mit entsprechendem Screen aufmarschiert. Wie überall ist dies zwar auch im heimischen Umfeld Geschmackssache, unstrittig ist beim SL910 A dagegen die edle Optik.

Gigaset SL910 A: Hochwertiger Materialmix

Das Äußere wird vom 3,2 Zoll großen kapazitiven Display mit einer Auflösung von 320 x 480 Pixeln geprägt, das von einem Echtmetallrahmen umgeben ist. Das Gewicht von 162 Gramm lässt das SL910 A satt in der Hand liegen und unterstützt so den wertigen Eindruck. Das gilt auch für die Ladestation, die ebenfalls in Metall eingefasst ist und sich dadurch sehr standfest zeigt. Rückseitig bedeckt ein Kunststoffdeckel in Pianolack-Optik Akku und Lautsprecher. Ein Reinigungstuch sollte allerdings in Reichweite liegen, denn das glänzende Display zeigt Fingerabdrücke deutlich.

© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel connect gut

Das Display ermöglicht Smartphone-Komfort, wie wir ihn kennen und schätzen. So besteht das Hauptmenü aus drei per Fingerwisch durchschiebbaren Seiten: eine zeigt die Tastatur, eine die Anrufbeantwortersteuerung und eine lässt sich mit Funktionen wie Babyalarm, Uhr, Kalender, Kurzwahlen und natürlich dem Adressbuch belegen. Letzteres fasst 500 Einträge a drei Nummern und kann von Hand oder mittels Software durch Outlook-Kontakte befüllt werden, wahlweise via Bluetooth oder USB.

© connect Eine Rückmeldung bei der Eingabe von Nummern gibt's durch Klicktöne und Vibration.

Kontakte vom Handy aus ließen sich nur mit älteren Modellen hinzufügen, die das nicht mehr so gängige Obex-Profil unterstützen. Umständlich ist auch das Zuweisen von Anruferbildern: Die werden nicht aus Outlook übernommen, sondern müssen über die Software aufs Telefon und dort manuell zugewiesen werden. Eigene Klingeltöne können übrigens auch hochgeladen werden, ein Editor hilft bei der Loop-Erstellung aus WMA-, WAV- und MP3-Dateien.

© connect Vorteil Touchscreen: Kontextabhängige Funktionen lassen sich einblenden.

Gigaset SL910 A: Auf Tuchfühlung mit dem Telefon

Tasten gibt es nur drei: Rufaufbau, Auflegen und Menü. Letztere dürfte gerne auch als Rücktaste dienen, über den kleinen Pfeil auf dem Schirm ist es etwas umständlich. Der Touchscreen reagiert nicht ganz so präzise und schnell wie beim iPhone, dennoch gelingt die Bedienung recht gut. Zwischen Kopf und Schulter geklemmt liegt es ob schlanker Linie freilich nicht allzu sicher, auch ein Gürtelclip ist nicht vorhanden. Die Freisprechfunktion erlaubt dafür ein reibungsloses Gegensprechen, auch sonst war der Klang über jeden Zweifel erhaben.

Festnetztest: 8 Provider im Härtetest

Der Stromverbauch lag mit 1,6 Watt im connect-Mix auf durchschnittlichem Niveau. Dafür ist ein Voll-Eco-Modus zur Strahlungsreduktion an Bord. Insgesamt ist das SL910 A ein guter Start ins Touchscreen-Segment mit Verbesserungspotenzial im Detail.

Anzeige

Mehr zum Thema DECT-Telefone Gigaset warnt vor defekten Akkus Gigaset Communications ruft die Kunden ihrer DECT-Telefone der SL910-Reihe zum Akku-Check auf. Der Grund: Bei den Li-Ionen-Akkus besteht die Gefahr…

Schnurlos-Telefon Neue Software fürs Gigaset SL910 DECT-Spezialist Gigaset stellt ein Software-Update für sein schnurloses Topmodell SL 910 bereit. Das kostenlose Update bietet einige neue Funktionen -… DECT-Telefon mit Anrufbeantworter Gigaset CL540A Dune im Test 82,4% Das Gigaset CL540A sieht elegant aus und liegt gut in der Hand. Im Test zeigt das DECT-Telefon bewährte Gigaset-Technik.

IP-Telefon Gigaset S850A GO im Test Mit einer neuen Basisstation, die speziell für All-IP-Anschlüsse ausgelegt ist, bietet das Gigaset S850A Go maximalen IP-Telefonie-Komfort. IP-Telefon Gigaset A540 CAT im Test Das Gigaset A450 CAT ist speziell für die Zusammenarbeit mit CAT-iq- 2.0-fähigen Routern ausgelegt. Im Test macht das IP-Telefon eine gute Figur.