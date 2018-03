Gigaset SX541 WLAN DSL Datenblatt Wertung

nicht ISDN-Festnetzanschluss kompatibel

Der Fritz!Box-Schock hat gesessen. Nachdem praktisch jeder DSL-Provider mit VoIP-Service auch eine AVM-Anlage anbietet, haben die Münchner hektisch nachgelegt - und zumindest in den Bereichen DSL und Netzwerk ihren Job gut gemacht. So bringt die SX541 neben einem DSL-Router auch gleich ein integriertes Modem mit. Für den Anschluss ans Internet ist also keine weitere Hardware nötig.

Profi-Tools fürs Netzwerk

Ob WAN, LAN oder WLAN: Bei den Möglichkeiten zur Netzwerk-Konfiguration überholt Siemens AVM locker. So kann man an der SX541 eine Demiliterized Zone einrichten oder in der Firewall ganze Portbereiche freigeben. Für Profis sind solche feinen Justierschrauben ein Muss, für den Hausgebrauch aber nicht unbedingt nötig. Wirklich praktisch hingegen ist die Drucker- und Fileserver-Funktion: Per USB lässt sich ein Drucker oder eine Festplatte andocken, die dann von allen mit dem Router über LAN oder WLAN verbundenen PCs genutzt werden können. Praktisch, wenn zum Bespiel MP3-Dateien auf einer USB-Festplatte allen Computern im Netzwerk zur Verfügung stehen sollen.

Eingeschränkter Telefonkomfort

Schwächen zeigt die Siemens-Anlage dagegen bei der Telefonie: Das Gerät kann immer nur bei einem VoIP-Anbieter eingebucht sein, und mit ISDN-Festnetzanschlüssen versteht sich der Router überhaupt nicht. In puncto Parallelruf oder Anrufweiterleitungen muss das Siemens-Modell ebenfalls passen, auch die Anruferliste ist nicht überzeugend. An Verbindungsstabilität und Sprachqualität gab's jedoch wenig zu meckern, zumindest bei Einsatz der Firmware 1.63. Bleibt festzuhalten:Wenn es ums Telefonieren geht, bleibt die SX541 ein gutes Stück hinter anderen Anlagen zurück; hier könnte Siemens mit Firmware-Updates Boden gut machen. Wer Internettelefonie kaum nutzt, die Möglichkeiten von LAN und WLAN aber ausreizen möchte, kann guten Gewissens zugreifen.

