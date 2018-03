Google Hangouts im Test

© Archiv Hangouts im Test

Google Hangouts

Preis: kostenlos

Plattformen: Android, iOS

Download-Links: Google Play, iTunes

Anzeige

Google hat sich seit jeher mit viel Liebe um das Thema Messaging gekümmert: Mit Gmail hat der Suchmaschinenriese Webmail-Clients mehrfach revolutioniert, und mit Google Talk dem Instant-Messaging-Protokoll Jabber zum Durchbruch verholfen.

Inzwischen heißt Google Talk zwar Hangouts, kann aber dafür auch deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. So taugt die Hangouts-App nicht nur für Tippfreunde, sondern ermöglicht auch Videochats und -konferenzen. Natürlich kann man sehen, ob der oder die anderen im Hangout gerade tippen oder ob die eigenen Messages bereits gelesen wurden.

Facebook mit neuer Messenger-App

Synchronisation mit mehreren Geräten

Außerdem lassen sich Hangouts an mehreren Geräten und auch am PC nutzen - sie hängen nicht an der Handynummer. Besonders praktisch: Hat man eine Benachrichtigung an einem Gerät gelesen, wird sie an anderen Geräten nicht mehr angezeigt. Schade nur, dass sich lediglich Fotos und Emoticons im Chat teilen lassen.

Mehr WhatsApp-Alternativen und Messaging-Apps finden Sie in unserem großen Vergleichstest.

Anzeige

Mehr zum Thema Alternative zu Evernote? Notizverwarltung Google Keep im Test Eine Alternative zu Evernote? Wir haben uns angesehen, was die Notizverwaltung Google Keep kann und geben Ihnen Tipps für die Nutzung.

Messaging-App Threema im Test - Whatsapp Alternative mit Verschlüsselung Sicherheit, die sich sehen lassen kann: Die Schweizer App Threema verschlüsselt im Test von Grund auf alle Nachrichten. Messaging-App für Android und iOS Blackberry Messenger im Test Der Blackberry Messenger war einst der Pionier unter den Messengern für mobile Endgeräte. Nun ist BBM wieder da - wir zeigen im Test, ob diese App…

Messaging-App Yahoo Messenger im Test Der Yahoo Messenger zeigte sich im Test bieder, solide und mit MSN-Unterstützung. Android 5.0.2 Google startet nächstes Lollipop-Update Google bietet Android 5.0.2 für das Nexus 7 (2012). Die neue Version enthält Verbesserungen im Speicherbereich. Bislang ist unklar, ob es ein…