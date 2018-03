Grado SR 225 Datenblatt

Was Joseph Grado vor knapp einem halben Jahrhundert begonnen hatte, führt sein Neffe, John Grado, mühelos fort. Der SR 225 aus der Prestige-Serie zeigt genau jene Gene, die schon seine Verwandtschaft - wie den RS-1 -in die obersten Etagen der AUDIO-Bestenliste (siehe Seite 14) befördert hatten. Ein offener Kopfhörer mit bestechend charmanten, luftig-leichten Klangbild, dem man mühelos stundenlang zuhören kann. Im Vergleich mit dem legendären RS-1 fehlt dem SR 225 die Großzügigkeit der Details und des Raumes, dafür bietet er einen vergleichsweise milden, aber schön intonierten Bass und Grundton. Als offener Hörer steigt er nicht sehr tief in den Frequenzkeller, was aber nur Bassfetischisten wirklich stören kann.

Grado SR 225

