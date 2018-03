Wer einen Blick in die AUDIO-Bestenliste wirft, findet alle bislang getesteten Kopfhörer der US-Firma Grado ganz weit oben.

Grado SR-325 Datenblatt

© Archiv

Und auch diesmal kann der Hörer aus dem New Yorker Vorort Brooklyn überzeugen: Kaum ein anderer Kopfhörer, außer den größeren Grado-Modellen, zaubert ein solch lebendiges, unverfärbtes und klares Klangbild wie der SR325. Die offene Bauweise lässt ihn naturgemäß etwas schlanker wirken, spannt aber ein so zartes Netz aus Melodie, Klangfarben und Präzision, dass man auch den nicht ganz so druckvollen Bass verzeiht. Nur die golden gefärbten Kunststoffschalen treffen vielleicht nicht jedermanns Geschmack.

Anzeige

Grado SR 325

Hersteller Grado Preis 300.00 € Wertung 80.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Kopfhörer Grado iGrado Grado, die legendäre Kopfhörer-Schmiede aus New York, hat ein Produkt speziell auf den Millionenseller iPod abgestimmt.

Testbericht Grado SR 325i Nanu? War der SR 325 von Grado nicht schon mal im AUDIO-Test? Testbericht Grado SR 225 4614 Seventh Avenue, Brooklyn, New York - das ist die Adresse einer der besten Kopfhörer-Manufakturen der Welt.

Testbericht Kopfhörer Grado iGrado Passend zum iPod gibt es den iGrado (80 Euro) mit Nackenbügel sowohl in Weiß als auch in Schwarz. On-Ear-Kopfhörer Grado SR325e im Test Die große Ohrkapsel des Grado SR325e soll Resonanzen verhindern. Wie klingt der offene Kopfhörer im Test?