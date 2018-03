Hagenuk Accento 405

Hagenuk hat mit dem "Stick" vor einiger Zeit branchenweit den Trend zum Design-DECT für wenig Geld eingeläutet. Allerdings hatte sich das Gerät damals mehr dem Schein als dem Sein verschrieben und einige Schwächen in puncto Klang und Ausdauer offenbart.

Sein Hersteller setzt nun zwar nach wie vor auf Design, achtet inzwischen aber mehr auf Qualität. Das ist beim Accento 405 gelungen: Bei den Klangmessungen staubte es immerhin 89 von 100 Punkten ab, und genau so ordentlich klingt es dann auch am Ohr.

Ebenfalls top in dieser Preisklasse: Die Vollduplex-Freisprecheinreichtung. Anlass zur Kritik gibt lediglich die nicht abgerundete Oberkante - da liegen andere wie etwa das bauähnliche Konkurrenzmodell Nova 580 von Audioline etwas besser am Ohr.

In puncto Tasten sind die Drücker ansprechend groß und wackeln wenig, auch sind die Steuertasten im oberen Bereich inklusive Softkeys beleuchtet. Bei der Menüführung wird die oberste Menüebene mit Icons illustriert.

Gute Seiten, schlechte Seiten

Dafür fragt man sich, warum beim Eintippen einer Nummer nicht die Option angezeigt wird, diese gleich ins Telefonbuch einzutragen - stattdessen muss man sich hierzu durchs Menü hangeln.

Erfreulich dagegen: Tastensperre und Klingeltondeaktivierung lassen sich durch einen langen Druck auf die Sternbeziehungsweise die Raute-Taste ohne Menüzugriff einstellen. Den Rufsammler, der sich insgesamt 14 Minuten an Nachrichten merkt, kann man wahlweise übers Mobilteil oder direkt per Knopfdruck an der Basis steuern.

Auch bei den Labormessungen bot das Hagenuk wenig Anlass zur Kritik: Gut 12 Tage Standby-Zeit sprechen genauso für sich wie der Eco-Mode und das Schaltnetzteil, dank welchem sich das Gerät nur 1,4 Watt Strom im Mix gönnt.

