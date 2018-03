Hagenuk Ceno 300 Datenblatt

© Archiv Hagenuk Ceno 300

Nachdem Hagenuk den Design-Hit Classico wie geschnitten Brot verkaufte, versucht man in Eggenstein die Erfolgsgeschichte mit dem Ceno 300 weiterzuschreiben. Das dürfte aber kaum gelingen. Denn gestalterisch ist das DECT kein wirkliches Highlight und kann auch technisch nicht überzeugen. Das monochrome Punktmatrix-Display ist zwar per se nicht schlecht, die blaue Beleuchtung macht das Anzeigefeld aber kontrastschwach und schwer ablesbar. Auch bei der Bedienung gibt's gravierende Schwächen: So sind die Drücker rings um die Wippe zum Annehmen und Beenden von Gesprächen angeordnet - und zwar so klein und dicht gepackt, dass Fehlbedienungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. An einer Stelle ist das Ceno seinen Konkurrenten aber voraus: Liegt das Mobilteil zum Laden in der Basis und ist nur ein Mobilteil eingebucht, schaltet das Gerät in den Eco-Mode und strahlt damit praktisch nicht mehr. Zur Erinnerung: Üblicherweise funken DECT-Basen mit voller Leistung, auch wenn nicht telefoniert wird. Die Ehrenrettung ist dann im Labor gelungen: Die Ausdauerwerte liegen dank Monochromdisplay auf Topniveau und auch an der Akustik gibt's trotz scharfkantigem und unkomfortablem Hörer nichts auszusetzen.

Hagenuk Ceno 300

Hersteller Hagenuk Preis 40.00 € Wertung 294.0 Punkte Testverfahren 1.0

