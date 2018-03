Hagenuk Stick SR Datenblatt Wertung

Da sich durch die Änderungen im Chipsatz Änderungen in den Messwerten ergeben können, hat connect das Gerät nochmals ins Labor gebeten - glücklichwerweise ohne nennenswerte Abweichungen zum guten Ergebnis des Modells ohne Eco-Mode.

Zwar ist die Gesprächszeit bei der SR-Variante etwas geringer, die Größenordnungen bleiben aber erhalten. So kommt auch das SR auf ein "gut" bei der Ausdauer sowie ein "befriedigend" beim Klang, was wie beim Original hauptsächlich von einem leichten Rauschen in Empfangsrichtung herrührt.

Beim Design setzt Hagenuk nach wie vor auf einen kantigen Look: Der schmale, quaderförmige Hörer ist ein Hingucker, dessen Form vom geradlinigen Tastaturdesign trefflich ergänzt wird. Auch die würfelförmige Ladestation setzt eigenwillige Akzente.

Angmessen: das ästhetische Display

Dem ästhetischen Äußeren angemessen ist das Display: Es stellt bis zu 65 536 Farben dar, was in der 50-Euro-Klasse immer noch alles andere als üblich ist. Auch die Auflösung von 128 x 128 Bildpunkten ist nicht selbstverständlich. Dementsprechend verwöhnt das Stick mit glasklarer, farbenfroher Darstellung des Hintergrundbildes und intuitiv zu erfassenden Icon-Bildchen, die die erste Menüebene zieren.

Schade ist allerdings, dass ins Display nur 15 Ziffern passen - bei längeren Rufnummern muss man blind weitertippen... Viel drin, viel dran Lob gibt's für die Freisprecheinrichtung, die Erweiterbarkeit auf bis zu fünf Mobilteile, die SMS-Funktion und die mitklingelnde Basisstation in einem Gerät ohne Anrufbeantworter.

Selbst in teureren DECTs mit Rufsammler, bei denen ein Lautsprecher an der Basis zu erwarten wäre, bleibt die Station oft still. Am Ende bekommt das Stick SR einen Punkt weniger als noch im Frühjahr.

