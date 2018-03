Hama Arrow Datenblatt Wertung

Neben einem 220-Volt-Netzteil für die Steckdose liegt auch ein 12-Volt-Lader für den Zigarettenanzünder im Karton. Dem Einsatz im Auto steht also nichts im Wege. Obendrauf legt Hama noch ein allerdings wenig schmuckes Stofftäschchen für das Headset.

Gute Ausstattung, müder Klang

© Fotos: Peter Fenyvesi Groß: Die Haupttaste drückt man auch mal unabsichtlich

Angesichts der beiden Ladegeräte für zu Hause und fürs Auto ginge auch der Preis von 69 Euro in Ordnung, wäre da nicht die ziemlich müde akustische Vorstellung: Die schlechten Messwerte am Nokia 6233 spiegeln wider, was die Tester auf die Ohren bekamen.

Das Arrow klingt insbesondere am 6233 sehr verwaschen und dünn; je nach Stimmlage des Gegenüber schmerzt der Klang schon fast. Das ist schade - vor allem, weil sich das Hama sonst keine nennenswerten Schwächen erlaubt.

So sind neben der guten Austattung mit Netz- und Auto-Lader und der guten Handhabung auch die im Alltag so wichtigen Ausdauerwerte mit sechs Stunden Gesprächszeit und rund 7,5 (mit dem 6233) beziehungsweise acht Tagen (mit dem Sony Ericsson K800i) Standby-Zeit richtig gut.

