Mit Party ist es bei der Heco nicht so weit her. In puncto Pegelfestigkeit liegt die Victa 200 deutlich hinter der Sonos und auch etwas hinter der Wharfedale. Dafür hat sie aber das zierlichste Gehäuse und sieht mit ihren verrundeten Seitenwänden und den Metallic-Chassisblenden (sie bestehen in Wirklichkeit aus Plastik) eindeutig am vornehmsten aus. Die 149 Euro Listenpreis (und einen Straßenpreis, der nochmals deutlich darunter liegt) sieht man ihr jedenfalls absolut nicht an.

© H.Härle Die Chassis der Heco sind präzise bündig in die Schallwand eingepasst. Der Tieftöner trägt einen Kompensations-Magnetring, der den Treiber streufeldarm machen soll.

Die Chassis-Bestückung der Victa 200 erinnert an ihre größere Schwester Victa 300 (200 Euro), die in AUDIO 3/07 ein preisbezogen hervorragendes Ergebnis einfuhr. Die Hochton-Gewebekalotte mit kurzer Schallführung und auffallend breiter Sicke hat Heco direkt übernommen, den Bass mit seiner Papierfaser-Membran lediglich um zwei Nummern verkleinert. Die Unterschiede in der Klangabstimmung lassen sich mit dem Größenunterschied allein aber nicht erklären. Während die 300er einen ausgewogenen, ganz leicht zu den Höhen hin abfallenden Frequenzgang lieferte, steigt der Schrieb der 200er vom Grundton bis in die Höhen kontinuierlich an. Das hört man leider. Die Baby-Heco spielte frei aufgestellt einfach zu hell. Rückte man die Box gen Rückwand, ließ sich mit der resultierenden Oberbass-Betonung immerhin eine Art Loudness-Abstimmung hinbekommen, doch neutral im HiFi-Sinne klang dieser Lautsprecher nicht.

In der "offiziellen" Bewertung am Referenz-Verstärker konnte die Heco ihre Sonos-Konkurrentin zwar knapp distanzieren, aber als Kombinations-Tipp für den Sonos ZonePlayer muss sie dennoch ausscheiden: Der Digitalamp schien den Höhenanstieg der Box noch zu betonen, das akustische Resultat wirkte deutlich heller und giftiger als am Accuphase E-450.

