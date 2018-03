© Archiv Hike Display

Die Gründungslegende von Hike geht so: Viele Inder nutzen gerne SMS, doch lassen sich darüber Gefühle so schlecht teilen. Also hat man mit Hike eine Messaging-App gestrickt, die mit ihren riesigen und für europäisch-dezente Geschmäcker jedenfalls gewöhnungsbedürftigen Stickern voll auf Emotionen setzt.

Gleichzeitig darf man kostenfreie SMS in indische Mobilfunknetze senden - ein Feature, dessen Zielgruppe hierzulande naturgemäß beschränkt sein dürfte.

Bietet soviel wie WhatsApp

Darüber hinaus ähnelt der Gratis-Herausforderer dem Platzhirsch WhatsApp: Von Status-Updates über Versand- und Lesebestätigung bis hin zu Gruppenchats und der Möglichkeit, Multimediales an die Nachricht zu hängen, sind alle gängigen Messenger-Features an Bord, und auch Hike wird an die Mobilfunknummer gekoppelt.

Bei der Sicherheit haben die Inder mit der Option, alle Nachrichten zumindest SSL-verschlüsselt zu übertragen, sogar die Nase vorn - denn damit wird WLAN-Lauschern vorgebeugt.

Mehr WhatsApp-Alternativen und Messaging-Apps finden Sie in unserem großen Vergleichstest.

