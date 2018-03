Honor 8 im Test

© Honor Honor 8

Ein schönes tiefes Blau hatten Fans dem iPhone 7 im Vorfeld prognostiziert und lagen daneben: Stattdessen wurde es bei Apple schwarz und glänzend. Glänzend und tiefblau, das ist Honor beim 8 wunderschön gelungen. Neben diesem „Sapphire Blue“ gibt es ein neutrales „Pearl White“ und „Midnight Black“. 15 Glasschichten will Honor rückseitig aufgebracht haben, um jeweils den besonderen Schimmer zu erreichen, der auch auf dem Bild andeutungsweise erkennbar ist.​

Edelmattes Aluminium sorgt für das perfekte Finish. Optisch. In der Praxis ist das aalglatte Glanzstück nicht ganz so perfekt und stürzt sich auf dem Lounge-Sofa gern mal in die Tiefe, sobald sich die Gelegenheit zur Talfahrt auftut. Und dann droht schon der nächste Schreck: Kratzer. Das Testgerät wies den ersten bereits vor seinem Gang ins Labor auf. Wer das vermeiden will, findet im Online-Store auf vmall.de​ passend eingefärbte transparente Hüllen, in denen das Honor 8 seine elegante Erscheinung behält.​

Zwei Kamerasensoren

Optisch grenzt Honor sein Flaggschiff also deutlich von dem der Konzernmutter ab: Das von Aluminium dominierte Huawei P9​ gilt als Vorlage für das Honor 8. Das herausragende Merkmal beider ist eine Dual-Kamera mit zwei 12-Megapixel-Sensoren. Das Aushängeschild des P9, eine Kooperation mit dem Traditionsunternehmen Leica und von Huawei frenetisch gefeiert, überzeugt auch im Honor 8: Aus den beiden Sensoren lassen sich Tiefeninformationen gewinnen, die durch ein nachträgliches Bouquet im Vorder- oder Hintergrund scheinbar den Fokus verrücken. Das Kontrastbild des Monochromsensors verbessert außerdem die Abstimmung besonders heller und dunkler Bereiche im Gesamtbild.​

© Honor Außergewöhnlich – dank Dual Camera und 15 aufgebrachter Glasschichten im schimmernden Gehäuse.

In einem wichtigen Punkt weicht das Honor 8 aber vom P9 ab: Der Monochrom-Modus fehlt. Für Schwarz-Weiß-Bilder muss das Honor 8 wie andere Smartphones auf Filter zurückgreifen. Wer seinen Anspruch in diesem Bereich nicht herunterschrauben will, sollte sich also nicht vom P9 abbringen lassen, das allerdings etwas teurer ist.​

Beiden gemeinsam ist die Huawei-Oberfläche EMUI 4.1 mit vielen Möglichkeiten zur Personalisierung, etwa durch wechselbare Themes oder eine individuelle Anordnung der Android-Navigationstasten. Der Fingerabdruckscanner kann zusätzlich dazu genutzt werden, die Kamera auszulösen, einen Ruf entgegenzunehmen oder den Alarm zu stoppen.​

Bei der Ausdauer die Nase vorn

Im Labor allerdings sorgt das Honor 8 für die faustdicke Überraschung: Bei den telefonfremden Anwendungen, also der Nutzung von Internet und Apps, hat das Budget-Phone gegenüber dem Markenmodell mit acht gegenüber sechs Stunden Laufzeit die Nase vorn. Telefonate im GSM-Netz sind ebenfalls von längerer Dauer. Mit besseren Sende- und Empfangsleistungen im LTE-Netz schiebt sich das Honor 8 schließlich nicht nur in diesem Abschnitt am P9 vorbei, sondern überholt es auch im Gesamtergebnis. Am Ende schneidet es mit der Note „sehr gut“ besser ab als Huaweis P9.​



Mehrwert

Anders als jenes besitzt das Honor 8 außerdem einen Infrarotsensor und zwei SIM-Schächte. Einer der beiden ist bei Bedarf aber auch für die Erweiterung des 22 GB großen internen Speichers per Micro-SD-Karte zuständig – man muss sich also zwischen zwei Telefonkarten und mehr Platz entscheiden. Von dem höher getakteten Prozessor Kirin 955 im P9 sollte man sich übrigens nicht leiten lassen: Das Honor 8 hat mit 4 gegenüber 3 Gigabyte den größeren Arbeitsspeicher, und damit einen Vorteil im reibungslosen Miteinander vieler geöffneter Apps. Damit ist das Honor 8 endgültig nicht mehr nur die günstige Alternative zum P9, sondern in mehreren Punkten sogar besser und damit eine echte Empfehlung!​

