Ökologisch unbedenkliche Materialien und bester Klang: Mit dem Kopfhörer "Rise Up" von House of Marley geht die Rechnung voll auf, wie der Test zeigt.

© House of Marley House of Marley Rise Up

Pro klingt warm, satt, detailfreudig

klingt warm, satt, detailfreudig integrierte Fernbedienung

integrierte Fernbedienung hergestellt aus Naturmaterialien Contra

Anzeige

Soziale Verantwortung und umweltfreundliche Produktion stehen eher selten oben im Pflichtenheft der Hersteller. Prinzipien, die für "House of Marley" und die Erben der Reggae-Legende Bob Marley zu vitalen Tugenden zählen.

Das zeigt der "Rise Up" bereits auf den ersten Blick. Statt Kunststoff dominieren an und im ohrumschließenden Kopfhörer Naturmaterialien wie Leinen, Hanf, Bio-Baumwolle und Bambusfaser. Für die eigentliche Konstruktion ist recyclebares Aluminium erste Wahl. Der "Rise Up" macht wahrlich was her, ganz jugendlich im Jeans-Look, peppig als Rasta-Version oder dezent und edel in den Versionen Carmel und Saddle.

Kaufberatung: Die besten Kopfhörer bis 300 Euro

Wer nun vermutet, der Öko-Anspruch gehe zu Lasten von Technik oder Komfort irrt. Im "Rise Up" verantworten moderne Chassis mit großer 50-Millimeter-Membran und kräftigem Antrieb die Wiedergabe. Diese bescheren dem geschlossenen Kopfhörer knackige, vollmundige Bässe und ein souveränes Klangbild mit hoher Detailtreue. Lange Sessions meistert der "Rise Up" mit sicherem und behaglichem Sitz. Die integrierte Fernbedienung mit Mikrofon bietet nicht nur mit Apple-Produkten einen exzellenten Komfort.

Download: Rise Up

Anzeige

Mehr zum Thema ES-CTI300 & IE-CTI300 Onkyo präsentiert neue Kopfhörer für Apple-Fans Onkyo ergänzt sein Kopfhörer-Programm um die Modele ES-CTI300 und IE-CTI300. Beide können über ein Bedienelement iOS-Geräte steuern.

Kopfhörer Creative bringt das Bluetooth-Headset Hitz WP380 Creative hat das Bluetooth-Headset Hitz WP380 vorgestellt. Der Kopfhörer soll durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten, moderne optik und aktuelle… Kopfhörer Harman/Kardon CL im Test Auf Kompaktmaße faltbar, top-ausgestattet und sehr robust - der Harman/Kardon CL verspricht Genuss auf lange Sicht. Wie klingt der Kopfhörer im Test?

Kopfhörer Test Panasonic On-Ear-Kopfhörer RP-HX550 im Test Die hohen Stückzahlen machen es möglich: Panasonic bietet mit dem HX 550 einen souverän klingenden Over-Ear-Kopfhörer für kleines Geld. Kopfhörer Audio-Technica stellt neue SonicFuel-Kopfhörer vor Audio-Technica hat drei neue Kopfhörer vorgestellt. Die Over-Ear-Modelle der SonicFuel-Serie sollen elegante und robuste Begleiter im mobilen Alltag…