In keiner Disziplin schneidet das 1760 Euro teure HP Compaq 6910P schlechter ab als gut, in Leistung und Handhabung ist es sogar sehr gut. Damit ist ihm ein Spitzenplatz im Testfeld nicht zu nehmen.

Ein Aufschneider ist es nicht: Auf den ersten Blick wirkt das HP Compaq 6910P fast ein wenig unscheinbar. Auf den zweiten Blick erfreuen die solide Konstruktion und viele praktische Details den technisch vorgebildeten Betrachter. Zum unprätentiösen Auftritt des Compaq 6910P trägt auch das mit 14,1 Zoll recht kleine und wenig spiegelnde Display bei - die Auflösung der qualitativ sehr guten Anzeige von 1280 x 800 Pixeln wird auch von den meisten 15,4-Zoll-Bildschirmen der Testkonkurrenz nicht überboten: Das Display zeigt genauso viel an wie diese, nur etwas kleiner.

Klein, aber giftig

Dieser Kniff ermöglicht es HP, das ganze Notebook sehr klein auszulegen, sodass es im Reisegepäck nicht über Gebühr auffällt. Auch beim Gewicht haben die Amerikaner alle Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft: Mit unter zwei Kilo gehört das 6910P zu den Leichtgewichten in der 14-Zoll-Klasse. Schwere Argumente sprechen hingegen für die Qualität der Tastatur und die Mausbedienung mit Trackpad und Pointing-Stick. In Sachen Handhabung gibt es dafür ein glattes "sehr gut". Zu einem "gut" reicht es bei den Ausdauermessungen: Rund dreieinhalb Stunden netzunabhängige Betriebszeit markieren zwar kein Rekordniveau, um auf Reisen eine Menge Arbeit wegzuschaffen sind sie jedoch allemal gut. Das ist umso löblicher, als das HP Compaq 6910P auch bei der Leistung vorn mit dabei ist: Sein 2-Gigahertz-Core-2-Duo-Prozessor mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher wird auch von anderen Herstellern gerne verwendet, seine Systemleistung reicht selbst für anspruchsvolle Office- und Multimedia-Anwendungen gut aus. Bei der Grafik haben die Amerikaner mit der ATI Mobility Radeon X1450 zu einem Chipsatz gegriffen, der leistungsmäßig zwischen integrierten Lösungen und den schnellen Gamer-Chips liegt. Erfreulich: Unter Test-Bedingungen wurde der Lüfter nur beim Starten laut, ansonsten säuselte er selbst unter hoher Last nur sehr leise vor sich hin.

Mit Mehrwert

Auch bei der Ausstattung hat das HP manches zu bieten, was sich nicht an jedem Notebook findet. Für die gehobene Business-Klasse typisch sind der Anschluss für eine Dockingstation-, der Fingerprint-Reader und das Trusted-Platform-Module zur Verschlüsselung von Daten. An einer Stelle, die connect naturgemäß am Herz liegt, ist das HP besonders gut ausgestattet, denn das 6910P bietet sowohl IrDA als auch Bluetooth.

