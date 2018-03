HP Compaq nc6400 RH572EA Datenblatt

Gut schneidet es auch in Sachen Ausstattung ab, wobei der Focus auf den Business-Talenten liegt: 1 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine Ati Mobility Radeon X1300 und 67 Gigabyte freie Festplatte sind eine gute Grundlage zum Arbeiten. Was mit dem HP auch Spaß macht, da das Display mit 1280 x 800 Pixeln hochaufgelöst, kontraststark und gut entspiegelt ist. Qualitativ hochwertig präsentiert sich auch die Tastatur mit ihrem großen Hub und klarem Druckpunkt. Bei so viel Sorgfalt wundert es nicht, dass als Mausersatz sowohl Touchpad als auch Pointing-Stick zur Verfügung stehen. Besonderen Wert hat HP auf Sicherheit gelegt: Fingerprint-Reader, TPM-Modul und Smart-Card-Slot schützen vor unautorisiertem Zugriff auf Daten. Die drahtlose Schnittstellenriege ist mit WLAN (a/b/g), Bluetooth und sogar Infrarot vollständig. In Sachen Mobilfunk arbeitet HP mit Vodafone zusammen: Das nc6400 hat ein HSDPA-Modul intus, das mit einer SIM-Karte der Düsseldorfer Daten mit zu 3,6 MBit/s aus dem Äther saugt. Auch sonst hat das nc6400 viel Gutes zu bieten, wie die Ausstattungsliste zeigt . Und weil Quantität nicht alles ist, stimmt auch die Qualität: Das Chassis ist stabil, das Display sitzt in einem verwindungssteifen Deckel. Zudem fällt auf, das sich der Lüfter meist in Zurückhaltung übt.

Für fast alle Schandtaten bereit

Keine Zurückhaltung gibt es bei den Office-Tests: Ob batteriebetrieben oder am Netz hängend - das HP Compaq nc6400 zeigt mehr als genügend Leistung. Bei der 3-D-Grafik schwimmt es im Testfeld zwar in der Masse mit, doch fürs Gaming kann es sich nicht wirklich erwärmen. Davon abgesehen ist kaum eine Aufgabe vorstellbar, für die das HP Compaq nc6400 RH572EA nicht geeignet wäre - ein wahrhaft würdiger Testsieger.

