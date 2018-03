HP iPAQ 314 Travel Companion TMC Datenblatt Wertung

Passend zur neuen Darstellung bietet der HP iPAQ 314 Travel Companion ein 4,3-Zoll-Display, das mit 800 x 480 Pixeln bei dieser Größe als hochauflösend gelten darf. An den schrägen Linien der Straßen sind nun keine Pixelkanten mehr sichtbar; Schriften und Buttons sind auch aus der Entfernung noch perfekt erkennbar und knackscharf - so kommt die dreidimensionale Darstellung von Gebäuden und Landschaft besonders gut zur Geltung. Sehenswürdigkeiten und wichtige Landmarks in 3-D findet man an fast jeder digitalen Ecke. Die nötige Rechenpower für eine flüssige Anzeige, schnelle Reaktionszeiten und flinke Routenberechnung liefert ein 600-MHz-Prozessor. An Sonderausstattung sind Video- und Audioplayer, Bildbetrachter, Spiele und ein Bluetooth-Freisprecher an Bord; einen TMC-Empfänger muss man für knapp 60 Euro separat kaufen. Die Anschaffung lohnt sich, denn die dynamische Staumeldung und Umfahrung funktioniert gut.

© Archiv Der Zukauf des TMC-Empfängers lohnt sich. In einer Liste ruft man Verkehrshindernisse ab.

Die neueste iGo-Software hat die Macken ihres Vorgängers weitestgehend abgelegt: Die Wahl der Route durch die Stadt fiel im Test optimal aus; das Navi wählte die schnellste Strecke und mied 30er-Zonen. Auch die Positionierung hinkte dem realen Standort nicht oder nur kaum hinterher - lediglich nach Tunneln brauchte das System eine Weile zur Orientierung. Die Schwächen bei der Sprachführung hat die Software allerdings noch nicht überwunden. Zwar sagt die Text-to-Speech-Stimme Straßennamen komplett an, das Timing lässt aber zu wünschen übrig: Hunderte von Metern vor der Abbiegung bekommt man fast zu oft Bescheid, was demnächst zu tun sein wird, doch direkt an der Abbiegestelle schweigt die Stimme oft. Zudem ertönen die Ansagen etwas leise. Potenzial verschenkt das Navi leider auch bei der Kartenansicht: Infofelder und Symbole reihen sich recht willkürlich gemischt in zwei Leisten ober- und unterhalb der Karte auf; der folgende Straßenname scrollt in einem schmalen Balken durch. Auch ein Spurassistent fehlt und das aktuelle Tempolimit wird ebenfalls nicht angezeigt.

Video zum HP iPAQ 314 Travel Companion TMC - klicken Sie hier!

